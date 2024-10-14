IDF: Σκοτώσαμε τον επικεφαλής της επίλεκτης μονάδας αντιαρματικών συστημάτων της Χεζμπολάχ

Οι Ισραηλινοί ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν τον διοικητή επίλεκτης μονάδας αντιαρματικών συστημάτων της Χεζμπολάχ, υπεύθυνο για τις χθεσινές (Κυριακή) επιθέσεις στον νότιο Λίβανο κατά τις οποίες τραυματίστηκαν 25 στρατιώτες.



Σύμφωνα με ανακοίνωση των IDF, η ισραηλινή πολεμική αεροπορία χτύπησε και «εξάλειψε» στην περιοχή Ναμπατιέχ τον τρομοκράτη Μουχαμάντ Καμέλ Ναέμ, τον Διοικητή της Μονάδας Αντιαρματικών Πυραύλων Δυνάμεων Ραντουάν της Χεζμπολάχ. Ο Ναέμ ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση πολυάριθμων τρομοκρατικών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων με αντιαρματικά πυραύλους εναντίον Ισραηλινών αμάχων.



Τις τελευταίες ώρες, η τρομοκρατική οργάνωση εξαπέλυσε μαζική πυραυλική επίθεση στο κεντρικό και βόρειο Ισραήλ. Μερικές από τις ρουκέτες και τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν, ενώ οι υπόλοιπες έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η IAF έπληξε γρήγορα τους εκτοξευτές της Χεζμπολάχ που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτόξευση των ρουκετών από το νότιο Λίβανο. Στο βίντεο διακρίνεται ο βομβαρδισμός του στόχου, με ισχυρότατες εκρήξεις.



כלי טיס של חיל האוויר תקף במרחב נבטיה שבלבנון, וחיסל את המחבל מחמד כאמל נעים, מפקד מערך טילי הנ"ט ביחידת רדואן של ארגון הטרור חיזבאללה >> pic.twitter.com/ikeTmhjwxG October 14, 2024

Πηγή: skai.gr

