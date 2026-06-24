Την Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, διεξήχθησαν εκπαιδευτικές βολές κατευθυνομένων βλημάτων (Κ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη περιοχή του νότιου Ιονίου Πελάγους παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Δημητρίου-Ελευθερίου Κατάρα ΠΝ και του Αρχηγού Στόλου Αντιναυάρχου Χρήστου Σασιάκου ΠΝ.

Στις εν λόγω βολές συμμετείχαν Πλοία των Διοικήσεων, Φρεγατών (ΔΦΓ), Ταχέων Σκαφών (ΔΤΣ), Πλοίων Επιτηρήσεως (ΔΠΕ) και Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ), Ελικόπτερα (Ε/Π) της Αεροπορίας Ναυτικού (ΔΑΝ), καθώς και μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας. Δοκιμάστηκε επιτυχώς μεγάλος αριθμός και πολυτυπία κατευθυνομένων βλημάτων του Πολεμικού Ναυτικού, σε σύνθετα και απαιτητικά σενάρια με τελικό αποτέλεσμα τη βύθιση των δύο στόχων.

Η εν λόγω δραστηριότητα εντάσσεται στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), με σκοπό την αξιολόγηση, την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των συμμετεχόντων, καθώς και την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των όπλων του ΠΝ.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

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