Χάος στον κυβερνητικό συνασπισμό του Νετανιάχου: Απειλούν με αποχώρηση οι ακροδεξιοί υπουργοί

Διχασμένος ο πολιτικός κόσμος στο Ισραήλ για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η οποία έχει πυροδοτήσει κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό του Μπένιαμιν Νετανιάχου με τους ακροδεξιούς εταίρους του να απειλούν με παραίτηση από το υπουργικό συμβούλιο την ώρα που η αντιπολίτευση δεσμεύεται ότι θα τη στηρίκει.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ απείλησε ότι το κόμμα του Otzma Yehudit θα αποχωρήσει από τον συνασπισμό εάν η κυβέρνηση εγκρίνει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ομήρων με τη Χαμάς που ανακοινώθηκε χθες από τους μεσολαβητές.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Μπεν Γκβιρ ανέφερε ότι η συμφωνία, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστινίων κρατουμένων από το Ισραήλ, θα επιτρέψει την αποκατάσταση τρομοκρατικών ομάδων στη Γάζα και θα αναβιώσει την απειλή για τους κατοίκους στις παραμεθόριες περιοχές.

«Εκατοντάδες τρομοκράτες δολοφόνοι» θα απελευθερωθούν, είπε και θα υπάρχουν «χιλιάδες τρομοκράτες» μεταξύ των κατοίκων της Γάζας που θα τους επιτραπεί να επιστρέψουν στα βόρεια της Λωρίδας. Επιπλέον, το Ισραήλ θα αποσυρθεί από τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας κατά μήκος των συνόρων Γάζας-Αιγύπτου και θα τερματίσει τον πόλεμο πριν επιτευχθούν οι στόχοι του, πρόσθεσε. Το Ισραήλ θα πετάξει «όλα τα επιτεύγματα» του πολέμου μέχρι σήμερα, προειδοποίησε ο Μπεν Γκβιρ.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι η τρέχουσα συμφωνία δεν θα απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του από τις αρχές αυτής της εβδομάδας ότι «σφραγίζει τη μοίρα των υπολοίπων ομήρων που δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία θανάτου».

Ο Μπεν Γκβιρ κάλεσε επίσης τα μέλη του κόμματος ακροδεξιού υπουργού Μπέζαλελ Σμότριχ και τα προσκείμενα «ιδεολογικά» μέλη του Likud του πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου να ενεργήσουν σύμφωνα με τη δηλωμένη αντίθεσή τους στη συμφωνία.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ωστόσο εκτιμούν ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας θα εγκρίνει τη συμφωνία αύριο ακόμη και χωρίς την υποστήριξη των Μπεν Γκβιρ και Σμότριχ.

Εν τω μεταξύ, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στο ισραηλινό κοινοβούλιο δεσμεύτηκε να παράσχει υποστήριξη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για να περάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Ο Γιερ Λάπιντ, ηγέτης του κεντρώου κόμματος Yesh Atid, δήλωσε: «Λέω στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, μην φοβάσαι και μην τρομάζεις, θα λάβεις κάθε δίχτυ ασφαλείας που χρειάζεσαι για να εγκρίνεις τη συμφωνία για τους ομήρους.

«Αυτό είναι πιο σημαντικό από οποιαδήποτε διαφωνία που είχαμε ποτέ».

Πηγή: skai.gr

