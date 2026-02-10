Η Ρωσία θα ολοκληρώσει τη διαδικασία «επιστροφής των ιστορικά ρωσικών εδαφών στην πατρίδα», σε πλήρη συμφωνία με τις προσδοκίες όλων των Ρώσων πολιτών στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

«Ο λαός της Κριμαίας, του Ντονμπάς και της Νοβορωσίας εξέφρασε τη βούλησή του μέσω δημοψηφισμάτων. Θα φέρουμε εις πέρας τη διαδικασία επιστροφής αυτών των ιστορικά ρωσικών εδαφών στην πατρίδα, σε πλήρη συμφωνία με τις προσδοκίες των ανθρώπων αυτών», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

