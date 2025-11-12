To shutdown τελειώνει. Σημαίνει αυτό ότι νίκησαν οι Δημοκρατικοί;

Και έτσι απλά, το μακροβιότερο «κλείσιμο» της αμερικανικής κυβέρνησης στην ιστορία φαίνεται να φτάνει στο τέλος του. Οι Ρεπουμπλικανοί αρνήθηκαν να παρατείνουν τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης για 20 εκατομμύρια Αμερικανούς, και, έπειτα από 41 ημέρες και βαθιές περικοπές στο ομοσπονδιακό πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, αρκετοί Δημοκρατικοί πέρασαν τη γραμμή και ψήφισαν με τους Ρεπουμπλικανούς για να λήξει το αδιέξοδο.

Δεν ήταν ένα απρόσμενο αποτέλεσμα, δεδομένης της προσήλωσης του GOP (Ρεπουμπλικανικού Κόμματος) στη «λιμοκτονία» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και στην υπονόμευση του Affordable Care Act (νόμου για την προσιτή περίθαλψη). Οι Δημοκρατικοί πήραν ένα μεγάλο ρίσκο και έμαθαν πόσο δύσκολο είναι να κερδίσεις στο παιχνίδι του «ποιος θα κοτέψει πρώτος», απέναντι σε αντιπάλους που δεν φοβούνται να τρακάρουν.

Όμως, χάνοντας αυτή τη μάχη, οι Δημοκρατικοί κέρδισαν έναν ευρύτερο και πολιτικά πιο σημαντικό αγώνα, τον αγώνα της επικοινωνίας σχετικά με το κόστος ζωής, και ιδιαίτερα την υγειονομική περίθαλψη, ένα ζήτημα που θα βρεθεί στο επίκεντρο των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

Τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας, όπου τόσο κεντρώοι όσο και προοδευτικοί υποψήφιοι επικράτησαν προτάσσοντας το πόσο προσιτοί είναι, έδειξαν πόσο καίριο είναι αυτό το θέμα. Και οι Δημοκρατικοί, μέσα στην οργή τους προς τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία, Chuck Schumer, δεν πρέπει να χάσουν αυτό από τα μάτια τους. Αντί να στοχοποιούν τον Schumer, οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο και το δημοκρατικό επικοινωνιακό επιτελείο, πρέπει να κρατήσουν το βλέμμα στραμμένο στους Ρεπουμπλικανούς.

Το shutdown αποκάλυψε ένα επίπεδο σκληρότητας από το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία. Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε ομοσπονδιακούς υπαλλήλους. Αντιστάθηκε σε δικαστικές εντολές που απαιτούσαν τη συνέχιση των επιδοτήσεων SNAP για 42 εκατομμύρια ευάλωτους Αμερικανούς. Αρνήθηκε να εξασφαλίσει ανακούφιση για τους πολίτες που ήδη αντιμετωπίζουν επικείμενες αυξήσεις στις τιμές των ασφαλίστρων υγείας, οι οποίες αναμένεται να διπλασιαστούν αν λήξουν οι επιδοτήσεις της εποχής του Covid.

Τώρα είναι οι Ρεπουμπλικανοί που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις πολιτικές συνέπειες.

«Πρέπει να ασχοληθούμε με τα ζητήματα της υγειονομικής περίθαλψης ως Ρεπουμπλικανοί, δεν μπορούμε απλώς να αφήσουμε τον Obamacare να λήξει, να μην κάνουμε τίποτα, και να μείνουν οι άνθρωποι χωρίς υγειονομική κάλυψη, πληρώνοντας διπλά», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός του Νιου Τζέρσεϊ Jeff Van Drew, πρώην Δημοκρατικός, στο Fox Business την Κυριακή. «Αυτό είναι λάθος. Είναι αντιπαραγωγικό, θα μας πληγώσει πολιτικά και απλώς δεν είναι το σωστό πράγμα να κάνουμε».

Οι Δημοκρατικοί συμφωνούν. Πρότειναν στους Ρεπουμπλικανούς μια ετήσια παράταση των επιδοτήσεων, που θα είχε εξουδετερώσει το ζήτημα ενόψει των εκλογών του 2026. Αντ’ αυτού, η συμφωνία που επετεύχθη προβλέπει μια καταδικασμένη εκ των προτέρων ψηφοφορία στη Γερουσία για την παράταση των επιδοτήσεων του Affordable Care Act (ACA).

Η συμφωνία θα παρατείνει επίσης τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης έως τα τέλη Ιανουαρίου, θα αντιστρέψει τις απολύσεις των ομοσπονδιακών υπαλλήλων και θα εξασφαλίσει πλήρεις πληρωμές για τα επιδόματα SNAP. Η Γερουσία συμφώνησε επίσης σε ετήσια χρηματοδότηση για το Υπουργείο Υποθέσεων Βετεράνων, το Υπουργείο Γεωργίας και τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που έχει ανασταλεί από τις 19 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να ψηφίσει την Τετάρτη. Ωστόσο, η πορεία δεν θα είναι εύκολη για τον Πρόεδρο της Βουλής, Mike Johnson, ακόμη κι όταν η κυβέρνηση ανοίξει ξανά, πιθανότατα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Η κοινοβουλευτική του ομάδα διασπάται, καθώς οι σκληροπυρηνικοί του MAGA στη Βουλή και στον χώρο των podcasts υποστηρίζουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί έχουν χάσει την υπεροχή στον οικονομικό λαϊκισμό.

«Θα ήθελα πραγματικά να δω ατελείωτες συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την εσωτερική πολιτική, όχι για την εξωτερική πολιτική και τους ηγέτες άλλων χωρών», έγραψε η βουλεύτρια της Τζόρτζια, Marjorie Taylor Greene, στην πλατφόρμα X, αντιδρώντας στη φιλοξενία από τον Τραμπ του ηγέτη της Συρίας, που είχε χαρακτηριστεί κάποτε τρομοκράτης.

«Ας αρχίσουμε καλώντας τα στελέχη των ασφαλιστικών εταιρειών και ας ξεκινήσουμε να διαμορφώνουμε το Ρεπουμπλικανικό μας σχέδιο για να σώσουμε την Αμερική από τον Obamacare και τις φορολογικές ελαφρύνσεις του ACA που έχουν εκτοξεύσει το κόστος της ασφάλισης υγείας!»

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί δηλώνουν πως έχουν «κάποιο σχέδιο» για τη μείωση του κόστους υγειονομικής περίθαλψης, ισχυρισμός που επαναλαμβάνουν εδώ και 15 χρόνια. Ο Johnson, που δεν έχει δεσμευθεί να φέρει το θέμα σε ψηφοφορία, δήλωσε πως υπάρχει τρόπος να μειωθεί το κόστος, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πρόσβαση και την ποιότητα.

«Έχουμε τετράδια γεμάτα ιδέες για το πώς να το κάνουμε αυτό», είπε στο Fox Business.

Οι Δημοκρατικοί βγήκαν από τη διαμάχη του shutdown με ένα απλούστερο και πιο καθαρό μήνυμα:

«Η πραγματικότητα είναι ότι η Αμερική είναι υπερβολικά ακριβή», δήλωσε ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή, Hakeem Jeffries, σε συνέντευξη Τύπου.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι παλεύουν να τα βγάλουν πέρα από μισθό σε μισθό. Δεν μπορούν να ευημερήσουν, μόλις που επιβιώνουν.»

Αυτό είναι το μήνυμα των ενδιάμεσων εκλογών

Ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να συνεχίσει την ίδια χαοτική πορεία, αγνοώντας την καθημερινή αγωνία των Αμερικανών για τις τιμές και το κόστος ζωής, υπερασπιζόμενος τη δική του εκδοχή για την οικονομία — ακόμα κι όταν οι σύμμαχοί του προτείνουν αλλαγή πορείας.

Οι Δημοκρατικοί μπορεί να είναι εξοργισμένοι με τον Schumer, ο οποίος πιθανότατα δεν θα ηγηθεί της Γερουσίας πέρα από το 2026, αλλά η εμμονή στον εβδομηντάρη ηγέτη της μειοψηφίας είναι μια εσωτερική, «Ουάσιγκτον» συζήτηση που οι περισσότεροι Αμερικανοί δεν ενδιαφέρονται να ακούσουν.

Μόλις τελειώσει το «παιχνίδι ευθυνών» προς τον Schumer και η κυβέρνηση ξανανοίξει, θα είναι οι Ρεπουμπλικανοί που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος της υγειονομικής περίθαλψης και το άγχος των Αμερικανών για την οικονομία.

Οι Δημοκρατικοί πρέπει να θεωρήσουν ότι κέρδισαν. Και αυτή η νίκη θα φέρει κι άλλες.



Πηγή: skai.gr

