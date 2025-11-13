Μια νέα διαμάχη υπογράμμισε τον διχασμό μεταξύ των ορθόδοξων Χριστιανών της Μολδαβίας την Τετάρτη, καθώς η μεγαλύτερη εκκλησία του πρώην σοβιετικού κράτους απέρριψε την αναφορά ότι ήταν «ρωσική εκκλησία», ενώ μια αντίπαλη εκκλησία που συνδέεται με τη Ρουμανία την κατηγόρησε για «μαζική απάτη».

Περισσότερο από το 90% των Μολδαβών ασπάζονται την Ορθόδοξη Χριστιανοσύνη στη χώρα που βρίσκεται μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας.

Αλλά οι ενορίτες είναι χωρισμένοι σε δύο εκκλησίες -τη Μητρόπολη Μολδαβίας, η οποία υπάγεται στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, και τη Μητρόπολη Βεσσαραβίας, η οποία ανήκει στη Ρουμανική εκκλησία. Καμία από τις δύο δεν έχει πλήρη ανεξαρτησία.

«Ελεύθερη και ανεξάρτητη»

Όπως αναφέρει το Reuters, η διχόνοια έχει επιδεινωθεί καθώς η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία υποστηρίζει τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, η οποία έχει πλήξει τη Μολδαβία επίσης, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη να προσγειώνονται επανειλημμένα στο έδαφός της. Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της Μολδαβίας καταδικάζει την εισβολή του Κρεμλίνου στη γειτονική της χώρα.

Θυμίζουμε ότι το κεντροδεξιό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφάλισε τον Σεπτέμβριο, 55 έδρες σε σύνολο 101, αριθμός που του επέτρεψε να σχηματίσει νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση και έτσι η πρώην σοβιετική δημοκρατία παρέμεινε σε φιλοευρωπαϊκή πορεία, γεγονός που χαιρέτησαν Ευρωπαίοι ηγέτες, αλλά και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία δήλωσε ότι «η πόρτα της ΕΕ είναι ανοιχτή για τη Μολδαβία».

Η Μητρόπολη της Μολδαβίας, σε ανακοίνωσή της μετά από σύνοδο, υποβάθμισε τους δεσμούς της με τη Ρωσία και δήλωσε ότι είναι ανοιχτή σε όλους.

«Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Μολδαβίας δεν είναι «ρωσική εκκλησία», αλλά εκκλησία ολόκληρου του λαού που ζει στη Μολδαβία, αποτελούμενη από πιστούς διαφορετικών εθνικών ομάδων», ανέφερε. «Είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη στις λειτουργίες της».

Η Μητρόπολη της Βεσσαραβίας, η οποία συνδέεται με τη Ρουμανία, δήλωσε ότι η μεγαλύτερη εκκλησία είναι ένοχη για «διπροσωπία και ηθικά ψέματα».

«Παραπλανά την κοινή γνώμη ισχυριζόμενη ότι εκπροσωπεί ολόκληρη την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική οργάνωση στο έδαφος της ιστορικής Μολδαβίας», ανέφερε.

Η εκκλησία που συνδέεται με τη Ρουμανία καταδίκασε επίσης την απόφαση της πλειοψηφίας της εκκλησίας να αφαιρέσει από 11 ιερείς την εξουσία τους, αφού άλλαξαν «στρατόπεδο». Δεκάδες ιερείς που υπηρετούσαν κάποτε στην εκκλησία που συνδέεται με τη Μόσχα έχουν μετακινήσει τις ενορίες τους.

Το Reuters ανέφερε τον Σεπτέμβριο ότι ιερείς από την εκκλησία που συνδέεται με τη Μόσχα πραγματοποίησαν περιοδεία στη Ρωσία και στη συνέχεια αναμενόταν να προειδοποιήσουν τους ενορίτες τους για τους κινδύνους της επιδίωξης της φιλοδυτικής εξουσίας για στενότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η Μολδαβία, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, υπήρξε μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της «Μεγάλης Ρουμανίας» και της Σοβιετικής Ένωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.