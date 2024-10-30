Το πρώτο κρούσμα της νέας παραλλαγής του ιού mpox clade Ib (παλιότερα γνωστού ως ευλογιά των πιθήκων), όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας της χώρας (UKHSA), προσθέτοντας ότι ο κίνδυνος για τον πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Η παραλλαγή clade Ib είναι μια νέα παραλλαγή του ιού που συνδέεται με μια παγκόσμια έκτακτη ανάγκη για την υγεία που κηρύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας τον Αύγουστο.

Το κρούσμα, εντοπίστηκε στο Λονδίνο και συγκεκριμένα σε έναν ασθενή που ταξίδεψε πρόσφατα στην Αφρική. Ο ασθενής μεταφέρθηκε σε ειδικό νοσοκομείο, ανέφερε το UKHSA.

Το Clade Ib mpox κυκλοφορεί ευρέως στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό τους τελευταίους μήνες και έχουν αναφερθεί κρούσματα στο Μπουρούντι, τη Ρουάντα, την Ουγκάντα, την Κένυα, τη Σουηδία, την Ινδία και τη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.