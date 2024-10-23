Ο διευθύνων σύμβουλος της Roche δήλωσε ότι ενημερώθηκε πως περισσότερα κρούσματα mpox έχουν εμφανιστεί στην Ευρώπη από όσα είχαν αναφερθεί προηγουμένως και ότι ο ελβετικός όμιλος θα μπορούσε να προσφέρει γρήγορα τον δεκαπλάσιο αριθμό διαγνωστικών τεστ από ό,τι απαιτείται σήμερα.

«Φαίνεται ότι υπάρχουν ήδη περισσότερα κρούσματα mpox στην Ευρώπη, ίσως να μην έχουν φτάσει όλα ακόμη στα μέσα ενημέρωσης», δήλωσε ο Τόμας Σίνεκερ σε τηλεφωνική κλήση μετά την ανακοίνωση της εταιρείας φαρμάκων και διαγνωστικών προϊόντων για τις πωλήσεις του τριμήνου.

Ο Σίνεκερ επισήμανε τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος της νέας παραλλαγής του ιού της mpox που ανακοινώθηκε χθες, Τρίτη, από τη Γερμανία.

Το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ για τη δημόσια υγεία στη Γερμανία ανακοίνωσε χθες ότι ο κίνδυνος για την υγεία του ευρύτερου πληθυσμού είναι μικρός.

Η ζήτηση για τα τεστ της Roche για την mpox «δεν είναι ακόμη τόσο υψηλή, αλλά θα μπορούσαμε να αντεπεξέλθουμε στην δεκαπλάσια ζήτηση», πρόσθεσε ο Σίνεκερ.

Στην περίπτωση κατάστασης πανδημίας με πολύ πιο γρήγορη εξάπλωση του ιού, η Roche θα χρειαστεί έξι με εννέα μήνες για να ενισχύσει περαιτέρω την παραγωγή διαγνωστικών τεστ, πρόσθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε τον Αύγουστο για τη νέα μορφή του ιού κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες.

Η πρώτη ένδειξη της εξάπλωσης εκτός Αφρικής υπήρξε στις 15 Αυγούστου όταν αξιωματούχοι της παγκόσμιας υγείας επιβεβαίωσαν κρούσμα του νέου στελέχους του ιού της mpox στη Σουηδία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

