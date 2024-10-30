Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έφτασε στις 11:15 το πρωί τοπική ώρα (5:15 μ.μ. ώρα Ελλάδος) για τη σημαντική συνάντηση του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν.

Εισήλθε στο Οβάλ Γραφείο 15 λεπτά μετά όπου και τον υποδέχθηκαν ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζέικ Σάλιβαν και άλλοι αξιωματούχοι.

Η αμερικανική ομάδα είναι αναβαθμισμένη και αυτό συμβαίνει επειδή θα συζητηθούν θέματα ασφάλειας, ενέργειας και άμυνας.

Στην αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετέχουν, εκτός του Προέδρου Τζο Μπάιντεν, και οι εξής:

Άντονι Μπλίνκεν, Υπουργός Εξωτερικών

Τζέικ Σάλιβαν, Επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (NSC) του Λευκού Οίκου

Τζούλι Φίσερ, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο

Κέρτις Ρίντ, Αναπληρωτής Βοηθός του Προέδρου Μπάιντεν και Αρχηγός του Επιτελείου και Σύμβουλος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

Μάικλ Καρπέντερ, Ειδικός Βοηθός του Προέδρου και Ανώτερος Διευθυντής για την Ευρώπη στο NSC

Μπρίζιτ Ράιαν, Διευθύντρια για τη Νότια Ευρώπη και το Νότιο Καύκασο.

Στην κυπριακή αντιπροσωπεία συμμετέχουν,

Ο υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος,

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης,

Η κ. Μαριλένα Ραουνά Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων,

Ο Πρέσβης στην Ουάσιγκτον ⁠Ευάγγελος Σάββας,

Ο ⁠Δώρος Βενέζης Διευθυντής Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου

Η ⁠Σαλίνα Σάμπου Πολιτική Διευθύντρια του Υπουργείου Εξωτερικών

«Ιστορική μέρα για τη Λευκωσία»

Για «ιστορική ημέρα» στις σχέσεις μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ έκανε λόγο ο εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφερόμενος στη συνάντηση του Κύπριου προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αμερικανό ομόλογό του, Τζο Μπάιντεν, σε λίγη ώρα στον Λευκό Οίκο.

Σε ανάρτησή του στο «Χ», ο Λετυμπιώτης ανακοίνωσε την άφιξη του Χριστοδουλίδη και επιτελείου που συνοδεύει τον Κύπριο πρόεδρο στην Ουάσινγκτον, μιλώντας για «μια ιστορική ημέρα για τις σχέσεις Κύπρου- ΗΠΑ».

Μόλις φτάσαμε στην Ουάσινγκτον, μια ιστορική ημέρα για τις σχέσεις Κύπρου🇨🇾 - ΗΠΑ 🇺🇸.



Η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ @POTUS @JoeBiden θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 στον Λευκό Οίκο.



Η πρώτη εδώ και 28… pic.twitter.com/2ChvjDMHL6 — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) October 30, 2024

Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος, η συνάντηση των δύο προέδρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11:30, τοπική ώρα (17.30 ώρα Κύπρου), στον Λευκό Οίκο είναι η πρώτη συνάντηση σε επίπεδο προέδρων των δύο χωρών εδώ και 28 χρόνια, και «απόδειξη της ουσιαστικής αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών και της διπλωματικής εξωστρέφειας της χώρας μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

