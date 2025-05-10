Η αναστολή εφαρμογής της συμφωνίας διαχείρισης υδάτων μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν εξακολουθεί να είναι ενεργή, δήλωσαν τέσσερις κυβερνητικές πηγές στο Reuters, παρά τη σημερινή επίτευξη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μετά από ημέρες πολεμικών συγκρούσεων.

Η αναφερόμενη συμφωνία του 1960 αποτελεί το πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων του Ινδού ποταμού μεταξύ των κρατών της Νότιας Ασίας.

Η Ινδία αποχώρησε από τη συμφωνία τον προηγούμενο μήνα, μετά από τη δολοφονική επίθεση κατά τουριστών στο Κασμίρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.