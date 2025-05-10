Σκληρή γραμμή φαίνεται ότι είναι αποφασισμένος να τηρήσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αντιδρώντας άμεσα στις απαιτήσεις που προέβαλαν το Σάββατο οι Ευρωπαίοι ηγέτες από το Κίεβο, για άμεση εφαρμογή εκεχειρίας 30 ημερών, δίχως όρους στο μέτωπο της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο, με επίσημη δήλωση του εκπροσώπου του, έκανε λόγο για «αντιφατικές και συγκρουσιασκές» δηλώσεις από τους Ευρωπαίους.

«Ακούμε πολλές αντιφατικές δηλώσεις από την Ευρώπη. Έχουν περισσότερο συγκρουσιακό χαρακτήρα, παρά στοχεύουν στην προσπάθεια αναζωογόνησης των σχέσεών μας. Τίποτα περισσότερο», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Interfax.

Πηγή: skai.gr

