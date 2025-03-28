Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να έδωσε εντολή στην ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ να βρει χώρες που θα ήταν πρόθυμες να δεχτούν μεγάλο αριθμό εκτοπισμένων Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συνομιλίες με τη Σομαλία και το Νότιο Σουδάν -δύο φτωχές χώρες στην Ανατολική Αφρική που μαστίζονται από συγκρούσεις- καθώς και με άλλες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ινδονησίας, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Ο Νετανιάχου έδωσε στη Μοσάντ τη μυστική αυτή αποστολή πριν από αρκετές εβδομάδες, είπαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Η ακροδεξιά ισραηλινή κυβέρνηση επιδιώκει να προωθήσει την προσπάθεια αναγκαστικού εκτοπισμού των σχεδόν 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων του παλαιστινιακού θύλακα. Ενώ το Ισραήλ επιμένει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα αναγκαστούν να φύγουν, πολλοί κατηγορούν την ισραηλινή κυβέρνηση ότι επιχειρεί μια κεκαλυμμένη εθνοκάθαρση.

Η Παλαιστινιακή Αρχή και ο αραβικός κόσμος έχουν αντικρούσει κατηγορηματικά και σθεναρά κάθε πιθανότητα μετεγκατάστασης των κατοίκων της Γάζας, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να παραμείνουν στα εδάφη τους.

Η προσπάθεια αυτή της ισραηλινής κυβέρνησης γίνεται ενώ παραμένει μετέωρη η τύχη ενός φερόμενου σχεδίου που ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόνανλτ Τραμπ για ανάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της Γάζας από τις ΗΠΑ και εκτοπισμό όλων των Παλαιστινίων από εκεί.

Ο μεγιστάνας ένοικος του Λευκού Οίκου έχει επανέλθει στην πρότασή του αυτή με αντικρουόμενες δηλώσεις, με κάποιες φορές να λέει ότι κανένας Παλαιστίνιος δεν θα εκδιωχθεί βίαια.

Οποιοδήποτε σχέδιο για εκτοπισμό ή μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων από τη Γάζα έρχεται σε σύγκρουση με κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

