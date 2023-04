Ένοχος κρίθηκε ένας 23χρονος που είχε πετάξει αυγά κατά του Βασιλιά Καρόλου

Ένας 23χρονος κρίθηκε ένοχος για απειλητική συμπεριφορά, αφού πέταξε περίπου έξι αυγά κατά του Βασιλιά Καρόλου τον Νοέμβριο, όταν ο μονάρχης επισκέπτονταν το Γιορκ στη Βόρεια Αγγλία, όπως μετέδωσε σήμερα το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας PA Media.

A man has been detained by police after appearing to throw eggs at the King and Queen Consort during a walkabout in York.



Latest: https://t.co/HPqZUybwyO



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/kl7x5dByzu