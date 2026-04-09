Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης: Δίνει 5 δισ. ευρώ στις οικονομίες που επλήγησαν από τον πόλεμο

«Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της σύγκρουσης είναι ήδη αισθητός»

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να διαθέσει πέντε δισεκατομμύρια ευρώ το 2026 σε χώρες και εδάφη που πλήττονται από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στην πρώτη γραμμή των οποίων είναι το Ιράκ, η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Δυτική Όχθη και η Γάζα.

«Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος της σύγκρουσης είναι ήδη αισθητός» σε αρκετές χώρες, αναφέρει το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε ανακοίνωση, επικαλούμενο «διαταράξεις στις εμπορικές οδούς, σοκ στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες, υποχώρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και πολύ μεγαλύτερα κόστη για τον πληθυσμό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρώπη Τράπεζα Κρίση στη Μέση Ανατολή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark