Ένας άνδρας 93 ετών έχασε τη ζωή του και 19 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας στη βορειοανατολική Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα δωμάτιο του ισογείου περίπου στις 23:00 (τοπική ώρα, μεσάνυκτα ώρα Ελλάδας) χθες Παρασκευή το βράδυ στον οίκο ευγηρίας που βρίσκεται στη Σαραγόσα, επεσήμανε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στο Χ.

Ο ηλικιωμένος άνδρας πέθανε επί τόπου, ενώ τουλάχιστον άλλοι 19 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία λόγω της εισπνοής καπνού, πρόσθεσε.

Στον οίκο ευγηρίας διαμένουν 132 άνθρωποι.

Μέλη της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και κάτοικοι της περιοχής συνεργάστηκαν για την απομάκρυνση των ενοίκων, κάποιοι από τους οποίους χρειάστηκε να βρουν από τα παράθυρα, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, με μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για την έκρηξη φιάλης οξυγόνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

