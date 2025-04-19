Συνάντηση του προέδρου της Συρίας με ένα μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του αμερικανικού Κογκρέσου

Ο μεταβατικός πρόεδρος της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα συναντήθηκε στη Δαμασκό με ένα μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου, ανακοίνωσε σήμερα η συριακή προεδρία, στην πρώτη επίσκεψη αυτού του είδους για έναν Αμερικανό εκλεγμένο μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο.

Ο Κόρι Μιλς, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έφθασε χθες στη Συρία, συνοδευόμενος από τον Μάρλιν Στούτζμαν, επίσης μέλος του κόμματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο νέος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Μιλς στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό παρουσία του υπουργού Εξωτερικών της Συρίας Ασαάντ αλ Σαϊμπάνι, ανέφερε η προεδρία σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο Σάρα ανήλθε στην εξουσία την 8η Δεκεμβρίου, επικεφαλής ενός συνασπισμού ισλαμιστικών οργανώσεων, μεταξύ αυτών της ισλαμιστικής οργάνωσής του Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS).

Λίγο μετά, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως δεν προσφέρει πλέον αποζημίωση για τη σύλληψή του, αφού έλαβε «θετικά μηνύματα» κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσημης επίσκεψης Αμερικανών διπλωματών στη Δαμασκό μετά την αποπομπή Άσαντ.

Η νέα συριακή κυβέρνηση επιδιώκει την άρση των διεθνών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί την εποχή του Μπασάρ αλ Άσαντ, με στόχο την ανάκαμψη της συριακής οικονομίας, που έχει αποδυναμωθεί έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Εντούτοις, ορισμένες χώρες αναμένουν να δουν εάν οι νέες αρχές θα σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τον Ιανουάριο μια ελάφρυνση, προς το παρόν προσωρινή, των κυρώσεων για να μην «εμποδίζεται» η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών στον πληθυσμό.

Οι οικονομικές κυρώσεις έχουν βαρύ αντίκτυπο στη χώρα, όπου, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 90% των Σύρων ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

Μια συριακή υπουργική αντιπροσωπεία και ο κυβερνήτης της Κεντρικής Τράπεζας αναμένεται να συμμετάσχουν την επόμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον σε συναντήσεις με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, έγινε προσφάτως γνωστό από δύο πηγές προσκείμενες στους συμμετέχοντες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

