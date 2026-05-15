Το κορυφαίο όργανο δημόσιας υγείας της Αφρικής επιβεβαίωσε την Παρασκευή, 15 Μαΐου, νέα επιδημία Έμπολα στην απομακρυσμένη επαρχία Ιτούρι του Κονγκό, όπου έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής 246 ύποπτα κρούσματα και 65 θάνατοι.

Οι θάνατοι και τα ύποπτα περιστατικά εντοπίζονται κυρίως στις υγειονομικές ζώνες Μονγκουάλου και Ρουαμπάρα, σύμφωνα με ανακοίνωση των Africa Centres for Disease Control and Prevention.

Ο ιός Έμπολα είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών όπως εμετός, αίμα ή σπέρμα. Η νόσος που προκαλεί είναι σπάνια αλλά σοβαρή και συχνά θανατηφόρα.

«Τέσσερις θάνατοι έχουν καταγραφεί μεταξύ εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ύποπτα περιστατικά έχουν επίσης αναφερθεί στην Μπουνία, εν αναμονή επιβεβαίωσης», ανέφερε η υπηρεσία, αναφερόμενη στην πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι κοντά στα σύνορα με την Ουγκάντα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, προκαταρκτικά εργαστηριακά αποτελέσματα εντόπισαν τον ιό Έμπολα σε 13 από τα 20 δείγματα που εξετάστηκαν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι πρόκειται για διαφορετικό στέλεχος από το Ebola Zaire, ενώ συνεχίζεται η γενετική ανάλυση για την ακριβή ταυτοποίηση του στελέχους. Το στέλεχος Ebola Zaire είχε κυριαρχήσει σε προηγούμενες επιδημίες στο Κονγκό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε ανακοινώσει πέρυσι ότι το Κονγκό διαθέτει απόθεμα θεραπειών και περίπου 2.000 δόσεις του εμβολίου Ervebo κατά του Έμπολα. Ωστόσο, το εμβόλιο είναι αποτελεσματικό κυρίως απέναντι στο στέλεχος Ebola Zaire.

Το Africa CDC ανέφερε ότι τα τελικά αποτελέσματα για την επιβεβαίωση του στελέχους αναμένονται μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Η νέα επιδημία εμφανίζεται περίπου πέντε μήνες μετά τη λήξη της προηγούμενης επιδημίας Έμπολα στο Κονγκό, η οποία είχε προκαλέσει 43 θανάτους. Η Ιτούρι βρίσκεται σε απομακρυσμένη ανατολική περιοχή του Κονγκό με ανεπαρκές οδικό δίκτυο και απέχει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Κινσάσα.

Το Africa CDC εξέφρασε ανησυχία για τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης λόγω της έντονης μετακίνησης πληθυσμών, της κινητικότητας που σχετίζεται με τη μεταλλευτική δραστηριότητα στη Μονγκουάλου, της ανασφάλειας στις πληγείσες περιοχές και των δυσκολιών στην ιχνηλάτηση επαφών. Η εγγύτητα των πληγεισών περιοχών με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν εντείνει επίσης τις ανησυχίες.

Η υπηρεσία ανακοίνωσε ότι συγκάλεσε επείγουσα συντονιστική σύσκεψη υψηλού επιπέδου με τις υγειονομικές αρχές του Κονγκό, της Ουγκάντας και του Νοτίου Σουδάν, καθώς και με εταίρους όπως υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλες χώρες.

«Η συνάντηση θα επικεντρωθεί στις άμεσες προτεραιότητες αντιμετώπισης, στον διασυνοριακό συντονισμό, στην επιτήρηση, στην εργαστηριακή υποστήριξη, στην πρόληψη και τον έλεγχο λοιμώξεων, στην ενημέρωση του κοινού, στις ασφαλείς και αξιοπρεπείς ταφές και στην κινητοποίηση πόρων», ανέφερε.

Το Κονγκό έχει βιώσει περισσότερες από δώδεκα επιδημίες Έμπολα

Πρόκειται για τη 17η επιδημία Έμπολα στο Κονγκό από τότε που η νόσος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα το 1976. Η επιδημία του 2018–2020 στην ανατολική περιοχή της χώρας είχε προκαλέσει περισσότερους από 1.000 θανάτους και συνδεόταν με το στέλεχος Ebola Zaire, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Μια ακόμη επιδημία στη Δυτική Αφρική την περίοδο 2014–2016 είχε στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους.

Η νέα έξαρση προκαλεί πρόσθετη ανησυχία στη χώρα της Κεντρικής Αφρικής, η οποία αντιμετωπίζει συνεχιζόμενες συγκρούσεις με ένοπλες ομάδες στα ανατολικά, μεταξύ αυτών και η αντάρτικη οργάνωση M23, η οποία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση τον Ιανουάριο του περασμένου έτους και έχει καταλάβει σημαντικές πόλεις.

Η Ιτούρι αντιμετωπίζει επίσης βία από την ένοπλη ομάδα Allied Democratic Force, που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος και έχει σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους στην περιοχή και αλλού στην ανατολική χώρα.

Το Κονγκό, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Αφρικής σε έκταση, αντιμετωπίζει συχνά σοβαρές υλικοτεχνικές δυσκολίες στην αντιμετώπιση επιδημιών. Κατά τη διάρκεια της περσινής επιδημίας, ο ΠΟΥ είχε δυσκολευτεί σημαντικά να μεταφέρει εμβόλια λόγω περιορισμένης πρόσβασης και έλλειψης πόρων.

Ο δρ. Γκαμπριέλ Νσακάλα, καθηγητής δημόσιας υγείας που έχει συμμετάσχει σε προηγούμενες επιχειρήσεις αντιμετώπισης Έμπολα στο Κονγκό, δήλωσε ότι η χώρα και οι υγειονομικοί διαθέτουν πλέον μεγάλη εμπειρία από προηγούμενες επιδημίες, καθώς και υπάρχουσες υποδομές όπως εργαστήρια.

«Σε επίπεδο εκπαίδευσης, οι άνθρωποι γνωρίζουν ήδη τι πρέπει να κάνουν. Τώρα, η τεχνογνωσία και ο εξοπλισμός πρέπει να φτάσουν γρήγορα», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

