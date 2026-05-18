Συναγερμός για τον Έμπολα στο Κονγκό: Πάνω από 100 νεκροί

Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ πάνω από 390 περιπτώσεις ασθενών θεωρούνται πιθανά κρούσματα, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Κέντρων Πρόληψης και Ελέγχου ασθενειών της Αφρικής (Africa CDC).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) χαρακτήρισε την επιδημία «έκτακτη ανάγκη δημόσιας υγείας, διεθνούς ενδιαφέροντος», προειδοποιώντας ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης.

Highlights from Disease Outbreak News on #Ebola disease caused by Bundibugyo Virus Disease, Democratic Republic of the Congo & Uganda - 16 May 2026:



🔴 As of 15 May, a total of 246 suspected cases and 80 deaths (4 deaths among confirmed cases) have been reported. 65 contacts… pic.twitter.com/uwUZJFyRpH — World Health Organization (WHO) (@WHO) May 17, 2026

Παράλληλα, τουλάχιστον έξι Αμερικανοί φέρονται να έχουν εκτεθεί στον ιό κατά τη διάρκεια της επιδημίας στο ανατολικό Κονγκό, σύμφωνα με πληροφορίες του CBS News. Ένας εξ αυτών εμφανίζει συμπτώματα, ενώ τρεις ακόμη θεωρείται ότι είχαν επαφή υψηλού κινδύνου. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν έχουν μολυνθεί.

Το αμερικανικό CDC ανακοίνωσε ότι στηρίζει την «ασφαλή απομάκρυνση μικρού αριθμού Αμερικανών που επηρεάζονται άμεσα», χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζεται η μεταφορά τους σε στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη Γερμανία, για καραντίνα.

Το τρέχον στέλεχος του ιού προκαλείται από τον ιό Bundibugyo, για τον οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή φάρμακα.

Την ίδια ώρα, δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος έχουν καταγραφεί και στην Ουγκάντα, ενώ οι υγειονομικές αρχές καλούν τις γειτονικές χώρες να ενισχύσουν τα μέτρα επιτήρησης και τους ελέγχους στα σύνορα.

Ο γενικός διευθυντής των Africa CDC, Ζαν Κασέγια, υπογράμμισε τη σημασία της τήρησης των υγειονομικών μέτρων, ειδικά κατά τις κηδείες θυμάτων, καθώς παρόμοιες συνθήκες (συνάθρησης) είχαν σημαντικά στη μεγάλη επιδημία Έμπολα της περιόδου 2014-2016 στη Δυτική Αφρική, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 11.000 άνθρωποι.

Πηγή: skai.gr

