Ένας ζωολογικός κήπος στη Φινλανδία συμφώνησε με τις κινεζικές αρχές να επιστρέψει στην Κίνα δύο γιγάντια πάντα τα οποία είχαν δανειστεί πριν από 8 χρόνια αφού όπως λέει η συντήρηση της εγκατάστασης είναι πολύ ακριβή και οι επισκέπτες έχουν μειωθεί.

Πρόκειται για τον ιδιωτικό ζωολογικό κήπο Ähtäri που βρίσκεται στην κεντρική Φινλανδία, περίπου 330 χιλιόμετρα (205 μίλια) βόρεια του Ελσίνκι. Στην ιστοσελίδα του στο facebook ο ζωολογικός κήπος έγραψε ότι το θηλυκό πάντα Lumi, που στα φινλανδικά σημαίνει «χιόνι» και το αρσενικό πάντα Pyry, που σημαίνει «χιονοπτώσεις», θα επιστρέψουν «πρόωρα» στην Κίνα αργότερα φέτος.

Το ζευγάρι πάντα ήταν το δώρο της Κίνας για να σηματοδοτήσει τα 100 χρόνια ανεξαρτησίας του σκανδιναβικού έθνους το 2017, και υποτίθεται ότι θα έμεναν στον φινλανδικό κήπο στην Φινάνδία μέχρι το 2033. Ωστόσο, από τότε ο ζωολογικός κήπος έχει αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των επισκεπτών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού το 2020 και της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, καθώς και της αύξησης του πληθωρισμού και των επιτοκίων, ανέφερε η εγκατάσταση σε δήλωση.

Η συμφωνία για τα πάντα μεταξύ Ελσίνκι και Πεκίνου, οριστικοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2017 όταν ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping επισκέφθηκε τη Φινλανδία για συνομιλίες με τον τότε πρόεδρο της Φινλανδίας Sauli Niinistö. Τα πάντα έφτασαν στη Φινλανδία τον Ιανουάριο του 2018.

Ο ζωολογικός κήπος Ähtäri, ο οποίος ειδικεύεται σε τυπικά ζώα της Βόρειας Ευρώπης, όπως αρκούδες, λίγκες και λύκους, κατασκεύασε ένα ειδικό παράρτημα πάντα με κόστος περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ με την ελπίδα να προσελκύσει περισσότερους τουρίστες στο απομακρυσμένο φυσικό καταφύγιο.

Η συντήρηση της Lumi και του Pyry, συμπεριλαμβανομένου του τέλους συντήρησης στην Κίνα, κοστίζει στον ζωολογικό κήπο περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Το μπαμπού που τρώνε τα γιγάντια πάντα τα φέρνουν από την Ολλανδία.

Η κινεζική πρεσβεία στο Ελσίνκι σημείωσε στα φινλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι το Πεκίνο προσπάθησε να βοηθήσει το Ähtäri να λύσει τις οικονομικές του δυσκολίες, παροτρύνοντας, μεταξύ άλλων, τις κινεζικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Φινλανδία να κάνουν δωρεές στον ζωολογικό κήπο. Ωστόσο, η μείωση του αριθμού των επισκεπτών σε συνδυασμό με τις δραστικές αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον αποδείχτηκε πολύ υψηλό βάρος για τον μικρό ζωολογικό κήπο της Φινλανδίας. Το ζευγάρι των πάντα θα μπει σε καραντίνα για ένα μήνα στα τέλη Οκτωβρίου πριν αποσταλεί στην Κίνα.

Πηγή: skai.gr

