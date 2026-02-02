Ο Τραμπ ως «σωτήρας» του ΟΗΕ: Μπορώ να λύσω τα οικονομικά τους προβλήματα πανεύκολα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το POLITICO, παρουσίασε τον εαυτό του ως τον «σωτήρα» ενός Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που κινδυνεύει με οικονομική κατάρρευση, προβάλλοντας την ικανότητά του να πείθει τα μέλη να καταβάλουν τις ανεξόφλητες οφειλές τους.

Ωστόσο, την Κυριακή αρνήθηκε να πει εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξοφλήσουν τα δισεκατομμύρια δολάρια που οφείλουν στον διεθνή οργανισμό.

Ο Τραμπ, μιλώντας από τη Φλόριντα, δήλωσε ότι δεν γνώριζε πως οι ΗΠΑ είχαν καθυστερήσει τις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΗΕ, αλλά δήλωσε βέβαιος ότι θα μπορούσε να «λύσει το πρόβλημα πολύ εύκολα» και να κάνει τις άλλες χώρες να πληρώσουν — αρκεί ο ΟΗΕ να του το ζητούσε.

«Αν ερχόντουσαν στον Τραμπ και του το έλεγαν, θα τους έκανα όλους να πληρώσουν, ακριβώς όπως έκανα το ΝΑΤΟ να πληρώσει», είπε, αναφερόμενος στον εαυτό του σε τρίτο πρόσωπο. «Το μόνο που έχω να κάνω είναι να τηλεφωνήσω σε αυτές τις χώρες... θα έστελναν επιταγές μέσα σε λίγα λεπτά».

Το πλαίσιο της οικονομικής κρίσης

Τα σχόλια του Τραμπ ακολουθούν ένα δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο ανώτεροι αξιωματούχοι του ΟΗΕ έχουν προειδοποιήσει ότι ο οργανισμός θα μπορούσε να αναγκαστεί να περιορίσει τις δραστηριότητές του —ή ακόμα και να κλείσει την έδρα του στη Νέα Υόρκη— εάν ξεμείνει από μετρητά.

Ο Τραμπ απέρριψε αμέσως αυτή την ιδέα:

«Δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Ο ΟΗΕ δεν πρόκειται να φύγει από τη Νέα Υόρκη, ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή ο ΟΗΕ έχει τεράστιες δυνατότητες», δήλωσε ο Τραμπ, υιοθετώντας έναν προστατευτικό τόνο απέναντι σε έναν θεσμό στον οποίο έχει επιτεθεί επανειλημμένα.

Ο ΟΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει αποσυρθεί από πολυάριθμους πολυμερείς οργανισμούς τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη θητεία του. Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αποχώρηση των ΗΠΑ από 66 οργανισμούς και επιτροπές, συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τον πληθυσμό και της συνθήκης του ΟΗΕ που καθορίζει τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα.

Πέρυσι, η κυβέρνηση Τραμπ περιέκοψε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε ξένη βοήθεια, διέλυσε την USAID και παρουσίαζε τακτικά τους διεθνείς οργανισμούς ως μέσα που χρησιμοποιούν άλλες χώρες για να εκμεταλλεύονται τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με αυτό το υπόβαθρο, η υπεράσπιση των Ηνωμένων Εθνών από τον Τραμπ —τουλάχιστον θεωρητικά— είναι αξιοσημείωτη. Αν και επέμεινε ότι ο οργανισμός δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις του, τον παρουσίασε ως έναν θεσμό που παραμένει απαραίτητος, ιδιαίτερα όταν ο δικός του ρόλος στην παγκόσμια σκηνή κάποια στιγμή τελειώσει.

«Όταν δεν θα είμαι πια εδώ για να διευθετώ πολέμους, θα μπορεί να το κάνει ο ΟΗΕ», είπε, αναγνωρίζοντας ότι δεν θα είναι πάντα ο ίδιος αυτός που θα παρεμβαίνει στις παγκόσμιες συγκρούσεις. «Έχει τεράστιες δυνατότητες. Τεράστιες».

Πηγή: skai.gr

