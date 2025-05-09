Εμανουέλ Μακρόν: Το Παρίσι θα συμμετάσχει στη «Συμμαχία των Προθύμων»

Η Γαλλία θα συμμετάσχει στη συνάντηση της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων» που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Ουκρανία, δήλωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος δέχθηκε σήμερα τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στην πόλη Νανσί.
Νωρίτερα σήμερα, η Γαλλία και η Πολωνία υπέγραψαν συνθήκη για την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ενέργειας.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
