Νέες εκρήξεις, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, σημειώθηκαν στην πόλη Τζαμού, στο ινδικό Κασμίρ.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, μετά τις εκρήξεις ακολούθησε γενικό μπλακ άουτ.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης:

#Breaking: SAM intercepting enemy drones in Samba. pic.twitter.com/28726tHXm7 — Jammu Kashmir News Network 🇮🇳 (@TheYouthPlus) May 9, 2025

Jammu Akhnoor



Pakistani UAVs are being intercepted by Indian.air defence systems.



Follow for more. pic.twitter.com/Gm3XAts37S — News That Matters (@visionofBihar) May 9, 2025

Indian Army countering Turkish drones launched by Terror state Pakistan in Jammu.



Salute to Indian army 🇮🇳

Jai Hind!pic.twitter.com/oD0z5zI54n — UPSCyclopedia (@UPSCyclopedia) May 9, 2025

Όπως μεταδίδουν ινδικά ΜΜΕ, σειρήνες για επίθεση από drones ήχησαν τόσο στην πόλη Τζαμού, όσο και στις Σάμπα και Πανθακότ. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι τουλάχιστον 10 εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή του αεροδρομίου Σπιναγκάρ.

Σύμφωνα με αναφορές, μετά τις εκρήξεις και το μπλακ άουτ ακούγονται ήχοι από βαρύ πυροβολικό και ανταλλαγή πυρών.

Τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν και στην πόλη Αμριτσάρ. Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Ομάρ Ομπντάλα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι σημειώνονται «ανά διαστήματα» εκρήξεις στην Τζάμου, όπου βρίσκεται και ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας ότι η πόλη έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

