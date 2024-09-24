Φωτογραφίες πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, που σύμφωνα με τους IDF, είναι κρυμμένοι σε σπίτια στον Λίβανο και στοχεύουν το Ισραήλ, δημοσίευσε ο ισραηλινός στρατός.

«Ο πύραυλος που βλέπετε παρακάτω είναι ένας πύραυλος μεγάλου βεληνεκούς, αποθηκευμένος σε ένα υδραυλικό σύστημα που κατευθύνεται προς τους ισραηλινούς αμάχους και είναι έτοιμος να εκτοξευτεί στη στιγμή.

Αυτός είναι μόνο ένας από τους 1.300 στόχους, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς, ρουκετών και UAV που χτυπήθηκαν σήμερα στον Λίβανο και επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές σε όλες τις περιοχές του Ισραήλ» αναφέρει σε ανάρτησή του ο ισραηλινός στρατός.

כלי טיס של חיל האוויר בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ופיקוד הצפון תקפו היום כ-1,300 מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון>> pic.twitter.com/sHDt5gPsGO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 23, 2024

The rocket that you see below is a long-range rocket, stored on a hydraulic system directed toward Israeli civilians and ready to be launched at a moments notice.



This is just one of the 1,300 targets including long-range cruise missiles, heavy-weight rockets and UAVs that were… pic.twitter.com/XHGsKPzxbQ — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024

IDF reveals how Hezbollah stores missiles within civilian buildings in villages. Those building are currently being attacked and destroyed.



Entire villages will be destroyed and people will become homeless, due to Hezbollah's disregard for their lives.

pic.twitter.com/LDyqHAwdlH — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 23, 2024

«Την ώρα τους χτυπήματος, αυτοί οι διοικητές της Χεζμπολάχ είχαν συνάντηση για να οργανώσουν ένα χτύπημα παρόμοιο με αυτό της 7ης Οκτωβρίου στο βόρειο Ισραήλ. Για να εξασφαλίσουμε ότι η Χεζμπολάχ δεν θα κάνει τέτοια επίθεση και για να διαβεβαιώσουμε ότι 60.000 Ισραηλινοί θα επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους στο βόρειο Ισραήλ πρέπει να δράσουμε εναντίον αυτής της απειλής. Αυτή η απειλή είναι μόλις λίγα εκατοντάδες μέτρα μακριά από τις ισραηλινές κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ» δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF, Ντάνιελ Χαγκαρί.

WATCH: IDF Spox. RAdm. Daniel Hagari explains how Hezbollah exploits civilian infrastructure as weapons storage sites and uses the Lebanese people as human shields: pic.twitter.com/nuNG8OEo8G — Israel Defense Forces (@IDF) September 23, 2024

Το Ισραήλ πραγματοποίησε τη Δευτέρα πλήγματα σε περίπου 1.600 στόχους της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, με τα περισσότερα από αυτά να στοχεύουν σε όπλα που ήταν αποθηκευμένα σε σπίτια.

Οι νεκροί από τα ισραηλινά χτυπήματα στον Λίβανο έχουν φτάσει τους 558, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 50 παιδιά και 94 γυναίκες.

Ο αριθμός των τραυματιών έφτασε τους 1.835, σύμφωνα με ανακοίνωση από τον υπουργό Υγείας του Λιβάνου, την Τρίτη.

Το γραφείο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι ανακοίνωσε ότι θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, «για περαιτέρω επαφές» μετά το κλιμακούμενο κύμα των ισραηλινών επιδρομών στον Λίβανο τη Δευτέρα.

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο πολέμου κατά της Χαμάς στη Γάζα στα νότια σύνορά του, το Ισραήλ στρέφει την προσοχή του στα βόρεια σύνορα, όπου η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες προς το Ισραήλ για να υποστηρίξει τη Χαμάς, την οποία υποστηρίζει επίσης το Ιράν.

Οι μάχες έχουν εγείρει φόβους ότι οι ΗΠΑ, ο στενός σύμμαχος του Ισραήλ, και το Ιράν, μαζί με τη Χεζμπολάχ, τους Χούθι της Υεμένης και ένοπλες ομάδες στο Ιράκ, θα οδηγηθούν σε έναν ευρύτερο πόλεμο.

