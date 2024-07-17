Ελβετία: Θάλαμος αυτοκτονίας θα χρησιμοποιηθεί «πολύ σύντομα» για πρώτη φορά

Ένας θάλαμος αυτοκτονίας, που προκαλεί αναταράξεις στην Ελβετία, ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί «πολύ σύντομα» για πρώτη φορά, ανακοίνωσε σήμερα η οργάνωση The Last Resort («Η έσχατη λύση») που τον προωθεί, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο.

«Μόλις υπάρξει ένα συγκεκριμένο άτομο και όλος ο κόσμος ενημερωθεί για αυτό, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να καθορίσουμε το χρονοδιάγραμμα», είπε ο Φλόριαν Βίλετ, ο γενικός διευθυντής και αντιπρόεδρος της οργάνωσης, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη Ζυρίχη.

Η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία είναι νόμιμη στην Ελβετία, υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτήν την περίοδο ωστόσο στη χώρα έχει προκληθεί αναταραχή από αυτή τη νέα εφεύρεση με την οποία μπορεί κάποιος να βάλει τέλος στη ζωή του χωρίς τη βοήθεια γιατρού. Πρόκειται για μια φουτουριστική κάψουλα, που αποκαλείται Sarco (από τη λέξη «σαρκοφάγος»). Εκείνος που θα τη χρησιμοποιήσει μπορεί να αυτοκτονήσει πατώντας ένα κουμπί που θα απελευθερώσει άζωτο εντός του θαλάμου.

«Εφόσον υπάρξουν άνθρωποι που κάνουν ουρά περιμένοντας να χρησιμοποιήσουν τη Sarco, είναι πολύ πιθανόν αυτό να γίνει πολύ σύντομα», εκτίμησε ο Βίλετ. «Η ακριβής στιγμή και το μέρος θα καθοριστούν με αυτόν τον άνθρωπο», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη Last Resort, δεν αποκλείεται η σαρκοφάγος να χρησιμοποιηθεί μέχρι τα τέλη του 2024.

Όμως «δεν σας λέμε το πού, δεν λέμε το πότε, δεν λέμε ποιος, επειδή μπορεί να διακινδυνεύσουμε τον θάνατο του ανθρώπου που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη Sarco», επέμεινε η Δρ Φιόνα Στιούαρτ, κοινωνιολόγος ειδικευμένη σε θέματα δημόσιας υγείας και σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου της οργάνωσης.

Ο θάλαμος είναι εφεύρεση του Αυστραλού Φίλιπ Νίτσκε, πρώην γιατρού γνωστού για τις αμφιλεγόμενες θέσεις του όσον αφορά το τέλος της ζωής. Μοιάζει με μικρή, βιολετί καμπίνα πάνω σε ρόδες, ώστε να μεταφέρεται εύκολα. Η πιθανή χρήση του εγείρει ωστόσο πλήθος νομικών και ηθικών ζητημάτων στην Ελβετία, αφού η εφημερίδα NZZ am Sonntag αποκάλυψε ότι ενδέχεται σύντομα να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά. Στο καντόνι του Βαλέ ελήφθη ένα προληπτικό μέτρο, με την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης του θαλάμου, μέχρι να υπάρξουν περισσότερες και «πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τον μηχανισμό και τη λειτουργία του», όπως ανέφερε ο αναπληρωτής αρχίατρος Σεντρίκ Ντεσιμόζ.

Στη συνέντευξη Τύπου στη Ζυρίχη, η οργάνωση The Last Resort ανέφερε ότι δεν έχει επικοινωνήσει με τις αρχές του Βαλέ.

Ο στόχος της σαρκοφάγου είναι να «αποϊατρικοποιηθεί η υποβοηθούμενη αυτοκτονία», εξήγησε η Δρ Στιούαρτ, υποστηρίζοντας ότι «ο θάνατος δεν είναι ιατρικό γεγονός».

«Δεν χρειάζεστε έναν γιατρό με άσπρη μπλούζα στο πλευρό σας», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.