Η Αμερικανίδα ηθοποιός Μέριλ Στριπ εξέφρασε την άποψη ότι ακόμη και «ένας σκίουρος έχει περισσότερα δικαιώματα» από ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν ενώνοντας τη φωνή της με εκείνη των γυναικών στο Αφγανιστάν που ζητούν από την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να άρει τους αυστηρούς περιορισμούς που τους έχει επιβάλει.

Οι αρχές των Ταλιμπάν έχουν εφαρμόσει μια αυστηρή ερμηνεία του ισλαμικού νόμου από τότε που επέστρεψαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021 έπειτα από την απόσυρση των υπό τις ΗΠΑ δυνάμεων.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν σηκώσει το βάρος των περιορισμών - ανάμεσά τους το να μην έχουν πρόσβαση σε δημόσια πάρκα, να τους απαγορεύεται να φοιτούν στο πανεπιστήμιο και να τραγουδούν δημοσίως- κάτι το οποίο τα Ηνωμένα Εθνη χαρακτήρισαν «έμφυλο απαρτχάιντ».

«Ενας σκίουρος έχει περισσότερα δικαιώματα από ένα κορίτσι στο Αφγανιστάν σήμερα επειδή οι Ταλιμπάν έχουν απαγορεύσει στις γυναίκες και στα κορίτσια την πρόσβαση στα δημόσια πάρκα», σχολίασε χθες η Μέριλ Στριπ στη διάρκεια συζήτησης που έγινε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

«Ενα πουλί μπορεί να τραγουδήσει στην Καμπούλ, αλλά όχι και ένα κορίτσι ή μια γυναίκα δημοσίως», συνέχισε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.

«Νιώθω ότι η διεθνής κοινότητα στο σύνολό της, αν ενώσει τις δυνάμεις της, μπορεί να επηρεάσει την αλλαγή στο Αφγανιστάν και να σταματήσει την αργή ασφυξία του μισού πληθυσμού», είπε η ίδια.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν, η οποία δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί από άλλη χώρα, δημοσιοποίησε τον Αύγουστο έναν νέο νόμο που επικρίθηκε ευρέως καθώς αυστηροποιεί ακόμη περισσότερο τους περιορισμούς στις ζωές των γυναικών.

Παρότι πολλά από τα μέτρα είχαν ανεπίσημα επιβληθεί από τότε που ανέλαβαν οι Ταλιμπάν το 2021, η επίσημη κωδικοποίησή τους προκάλεσε την κατακραυγή της διεθνούς κοινότητας και των οργανώσεων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο νόμος για την προώθηση της αρετής και την πρόληψη της ανηθικότητας ορίζει ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να υψώνουν τη φωνή τους έξω από το σπίτι τους και ότι δεν θα πρέπει να τραγουδούν ή να απαγγέλλουν ποίηση δημοσίως.

Απαιτεί να καλύπτουν ολόκληρο το σώμα και το πρόσωπό τους όταν βγαίνουν από το σπίτι τους, κάτι το οποίο πρέπει να κάνουν μόνο "όταν υπάρχει ανάγκη".

Η Ασίλα Γουαρντάκ, μια από τις ηγέτιδες του Φόρουμ Γυναικών του Αφγανιστάν, δήλωσε στη διάρκεια της συζήτησης ότι οι Αφγανές βρίσκονται εκεί για να υπενθυμίζουν στους ηγέτες του κόσμου ότι "αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο ένας αφγανικός αγώνας", αλλά "μια παγκόσμια μάχη κατά του εξτρεμισμού".

Η συζήτηση για την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης αυτή την εβδομάδα ήταν "ένα μικρό σημάδι ελπίδας" για τις γυναίκες εκεί-είπε η Φαουζία Κούφι-πρώην μέλος του κοινοβουλίου της Καμπούλ.

"Αλλά δεν αρκεί", πρόσθεσε καλώντας για τον διορισμό ενός ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών με έργο του να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση των Ταλιμπάν.

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών πλήττουν σοβαρά το Αφγανιστάν.

"Η συμμετοχή και η ηγεσία των γυναικών έχει αποδεδειγμένα οφέλη για την ειρήνη και την ασφάλεια, την κοινωνική προστασία, την περιβαλλοντική σταθερότητα και ακόμη περισσότερα. Το Αφγανιστάν αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις σε όλους αυτούς τους τομείς", κατέληξε ο Γκουτέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

