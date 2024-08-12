Ελβετία: Η επόμενη σύνοδος κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία με τη Ρωσία

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ελβετίας Ιγνάσιο Κάσις δήλωσε σήμερα ότι υπέγραψε κοινή διακήρυξη με τον Ιταλό ομόλογο του Αντόνιο Ταγιάνι με την οποία εκφράζουν την «βαθειά ανησυχία» τους για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά είπε ότι η Μόσχα πρέπει να εκπροσωπηθεί στην επόμενη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη.

Η Ελβετία στα μέσα Ιουνίου φιλοξένησε δεκάδες ηγέτες απ όλον τον κόσμο σε μια σύνοδο κορυφής που είχε στόχο την εξεύρεση οδικού χάρτη για την ειρήνευση στην Ουκρανία, αν και η Ρωσία δεν είχε προσκληθεί.

«Υποστηρίζουμε τη διεξαγωγή μιας δεύτερης συνόδου κορυφής για την ειρήνη που θα περιλαμβάνει όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», δήλωσε ο Κάσις μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

