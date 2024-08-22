Το παρών στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο έδωσε την Τρίτη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, δίνοντας την ευλογία του στην υποψήφια πρόεδρο Κάμαλα Χάρις και τον υποψήφιο αντιπρόεδρό της, Τιμ Γουόλς, ενόψει τον επικείμενων εκλογών της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Ανεβαίνοντας στο βήμα μετά την ομιλία του Ομπάμα, ο κος Ελπιδοφόρος προσευχήθηκε ο «Αιώνιος και Αειθαλής Θεός μας, Πηγή καλοσύνης και χάρης… Να επιτρέψει στην υποψήφια για Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Κάμαλα Χάρις, και τον αντιπρόεδρό της, Κυβερνήτη Τιμ Γουόλς, να επιδιώξουν τα υψηλότερα αξιώματα στο η Γη με αγάπη, με ελπίδα και με πίστη στο Έθνος μας».

Επίσης, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής ευλόγησε τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την οικογένεια τού «γιατί έχει δώσει μια ζωή υπηρεσίας και θυσίας στον Αμερικανικό Λαό, και έχει σταθεί με αρχοντιά και ακεραιότητα στη διεθνή σκηνή για να ηγηθεί στις καλύτερες παραδόσεις των Ηνωμένων Πολιτειών».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αρχιεπισκοπή Αμερικής, «η ευλογία του Σεβασμιωτάτου στο Εθνικό Συνέδριο των Δημοκρατικών συνεχίζει τη μακροχρόνια, παραδοσιακή πρόσκληση προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής να δώσει ευλογία σε συνέδρια τόσο των Ρεπουμπλικανικών όσο και των Δημοκρατικών κομμάτων πριν από τις προεδρικές εκλογές».

Στο πλαίσιο της παρουσίας του στο Εθνικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, ο κος Ελπιδοφόρος είχε ολιγόλεπτη συνομιλία και με τον πρώην Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, στον οποίο μετέφερε τις ευλογίες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

«Στο Εθνικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, είχα την τιμή να χαιρετήσω τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και να μεταφέρω τις ευλογίες της Παναγιότητάς Του, Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, τον οποίο έχει συναντήσει δύο φορές—πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του» αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής.

