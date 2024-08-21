Με ένα σχόλιο για την εμμονή του Τραμπ για το «μέγεθος του πλήθους» και με μια υπαινικτική χειρονομία ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα ξεσήκωσε τα πλήθη κατά την ομιλία του χθες στο συνέδριο των Δημοκρατικών.

Ο Ομπάμα μίλησε για την «περίεργη εμμονή του Τραμπ με τα μεγέθη του πλήθους» και έδειξε με τα χέρια του σκορπώντας το γέλιο ανάμεσα στους συνέδρους, που έπιασαν το σαφές υπονοούμενο.

Αφορμή για το σχόλιο του Ομπάμα ήταν σειρά αναρτήσεων του Τραμπ στο Truth Social σχετικά με το μέγεθος του πλήθους που συγκεντρώνει η αντίπαλός του Κάμαλα Χάρις στις προεκλογικές συγκεντρώσεις της.

Ο Τραμπ υπονόησε ότι η εικόνα του μεγάλου πλήθους που έδειχναν τα ειδησεογραφικά δίκτυα από συγκέντρωση υπέρ της Χάρις στο Ντιτρόιτ ήταν ψευδής, είπε μάλιστα ότι η αντίπαλός του πρέπει να αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία, επειδή προβάλλει ψευδείς εικόνες.

Στην ομιλία του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε πως «η Αμερική είναι έτοιμη» για «την πρόεδρο Κάμαλα Χάρις».

Και «η Κάμαλα Χάρις είναι έτοιμη για τη δουλειά», είναι κάποια «που πέρασε όλη της τη ζωή μαχόμενη γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη να ακουστούν» πρόσθεσε ο 63χρονος Ομπάμα, ο οποίος στην ομιλία του άφησε πολλές αιχμές εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Προσάρμοσε εξάλλου το παλιό του σλόγκαν «Yes, we can» («ναι, μπορούμε») στην υποψήφια Χάρις, διαβεβαιώνοντας πως «ναι, μπορεί» («yes, she can») να κερδίσει τις προσεχείς εκλογές στις ΗΠΑ.

