Ο 17χρονος γιος του κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς,o οποίος είναι υποψήφιος αντιπρόεδρος των ΗΠΑ με την Κάμαλα Χάρις συγκίνησε το κοινό και τα social media όταν, δακρυσμένος, σηκώθηκε όρθιος και χειροκρότησε τον πατέρα του καθώς εκείνος αποδεχόταν επίσημα την υποψηφιότητά του για αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος.

Η συναισθηματική αυτή στιγμή του νεαρού συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πατέρα του στο συνέδριο των Δημοκρατικών.

Ο γιος του, Γκας, έκλεψε την παράσταση καθώς κλαίγοντας φώναξε: «Αυτός είναι ο μπαμπάς μου» την ώρα που ο πατέρας του αποδεχόταν το χρίσμα του αντιπροέδρου, μια εικόνα που γρήγορα έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό με τους δημοσιογράφους να αναφέρουν ότι ήταν μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του συνεδρίου.

Gus Walz yelling “THAT’S MY DAD!”

😭😭😭 pic.twitter.com/pHdHQbJPfu — Nate Morris 🥥🌴 (@_natemorris) August 22, 2024

Στο τέλος της ομιλίας του, η σύζυγος του Γουόλς, Γκουέν, και τα παιδιά τους ανέβηκαν στη σκηνή, μαζί με αρκετούς ακόμη συγγενείς. Ο Γκας αγκάλιασε σφιχτά τον πατέρα του όταν ολοκληρώθηκε η ομιλία. «Hope, Gus και Gwen, είστε ολόκληρος ο κόσμος μου και σας αγαπώ», δήλωσε ο Γουόλς στο κοινό του στο Σικάγο.

Gus Walz is neurodivergent. He deals with ADHD, anxiety, and a nonverbal learning disorder. Kids and teens like Gus might struggle with controlling their feelings in social situations. pic.twitter.com/l4Y3SO1Rkh — Sophie Rain Thread 🔥❤️ (@SophieRainForum) August 22, 2024

