Το ηφαίστειο Sakurajima – ένα από τα πιο ενεργά της Ιαπωνίας - εξερράγη για 29η φορά φέτος, εκτοξεύοντας ένα πανύψηλο νέφος τέφρας σε ύψος 2.700 μέτρων πάνω από τον κρατήρα.

Η έκρηξη έγινε χθες, Τετάρτη 21 Αυγούστου.

Αν και δεν φτάνει την κλίμακα του καταστροφικού γεγονότος, αυτή η τελευταία έκρηξη του Sakurajima εξακολουθεί να εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους, όπως πτώση τέφρας σε κοντινές περιοχές, πιθανή εκτίναξη ηφαιστειακών πετρωμάτων και πιθανότητα πυροκλαστικών ροών.

Το Sakurajima είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας, με ιστορικό συχνών εκρήξεων.

Αρχικά νησί, έγινε χερσόνησος μετά από μια σημαντική έκρηξη το 1914.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.