Το ηφαίστειο Sakurajima – ένα από τα πιο ενεργά της Ιαπωνίας - εξερράγη για 29η φορά φέτος, εκτοξεύοντας ένα πανύψηλο νέφος τέφρας σε ύψος 2.700 μέτρων πάνω από τον κρατήρα.
Sakurajima in Japan today.....🌋😍pic.twitter.com/yLXYqPSV1e— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 21, 2024
Η έκρηξη έγινε χθες, Τετάρτη 21 Αυγούστου.
Αν και δεν φτάνει την κλίμακα του καταστροφικού γεγονότος, αυτή η τελευταία έκρηξη του Sakurajima εξακολουθεί να εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους, όπως πτώση τέφρας σε κοντινές περιοχές, πιθανή εκτίναξη ηφαιστειακών πετρωμάτων και πιθανότητα πυροκλαστικών ροών.
#Sakurajima Volcano #Kagoshima 21.08.2024, 14:57 local time, 16x speed— Rita Bauer (@wischweg) August 21, 2024
source: Japan Ministery of transportation pic.twitter.com/aqWPsYIl5H
Το Sakurajima είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας, με ιστορικό συχνών εκρήξεων.
Αρχικά νησί, έγινε χερσόνησος μετά από μια σημαντική έκρηξη το 1914.
