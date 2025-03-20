Οι αμερικανικές αρχές απαγόρευσαν την είσοδο στις ΗΠΑ και τελικά απέλασαν Γάλλο ερευνητή επειδή στην έρευνα που έκαναν στον κινητό του τηλέφωνο στο αεροδρόμιο βρήκαν προσωπικά του μηνύματα στο πλαίσιο συνομιλιών του με συναδέλφους και φίλους του τα οποία ήταν επικριτικά προς την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην έρευνα (!).

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το περιστατικό συνέβη στις 9 Μαρτίου. Ο ερευνητής στον τομέα του διαστήματος θα εκπροσωπούσε το CNRS (Centre national de la recherche scientifique) σε συνέδριο κοντά στο Χιούστον. Κατά την είσοδό του στις ΗΠΑ, οι τελωνειακές υπηρεσίες του αεροδρομίου πραγματοποίησαν τυχαίο έλεγχο στον υπολογιστή και το κινητό του τηλέφωνο.

Στις συνομιλίες του βρήκαν μηνύματα αναφερόμενα στη μεταχείριση των επιστημόνων από την κυβέρνηση Τραμπ. Οι αμερικανικές αρχές του προσήψαν μηνύματα «που δείχνουν μίσος κατά του Τραμπ και δύνανται να χαρακτηρισθούν τρομοκρατία». Ο επαγγελματικός και ο προσωπικός του εξοπλισμός κατασχέθηκαν και απελάθηκε στην Ευρώπη στις 10 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορημένη πηγή, κατηγορήθηκε για «μηνύματα μίσους και συνωμοσία». Πληροφορήθηκε ότι η υπόθεση θα ερευνηθεί από το FBI. Τελικά οι κατηγορίες εγκαταλείφθηκαν πριν του ανακοινωθεί ότι επιστρέφει στην Ευρώπη.

Η γαλλική κυβέρνηση καταδίκασε το συμβάν.

Σε ανακοίνωσή του που στάλθηκε χθες στο AFP, ο υπουργός Ανωτάτης Εκπαίδευσης και Έρευνας Φιλίπ Μπατίστ εκφράζει την «ανησυχία» του για το περιστατικό.

«Αυτό το μέτρο ελήφθη από τις αμερικανικές αρχές διότι το τηλέφωνο του ερευνητή αυτού περιείχε συνομιλίες με συναδέλφους και φίλους στις οποίες εξέφραζε προσωπική γνώμη για την πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση Τραμπ στον τομέα της Έρευνας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Φιλίπ Μπατίστ.

«Η ελευθερία της γνώμης, η ελευθερία της έρευνας και οι ακαδημαϊκές ελευθερίες αποτελούν αξίες που θα συνεχίσουμε υπερήφανα να διεκδικούμε. Θα υπερασπισθώ τη δυνατότητα όλων των Γάλλων ερευνητών να τις ασκούν στο πλαίσιο του νόμου».

Από την πλευρά του το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας υπενθύμισε ότι οι ΗΠΑ είναι κυρίαρχες ως προς την είσοδο και διαμονή των ξένων υπηκόων στο αμερικανικό έδαφος και διευκρινίζει ότι οι γαλλικές προξενικές αρχές ενημερώθηκαν για την κατάσταση».

Πάντως, «εκφράζει λύπη για την κατάσταση» και υπενθυμίζει ότι «βούλησή του είναι η προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης», καθώς και την προσήλωση της γαλλικής κυβέρνησης «στην πανεπιστημιακή και επιστημονική συνεργασία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.