Τραγική κατάληξη είχε η ομηρία σε τρένο στο νοτιοδυτικό Πακιστάν αφού έληξε με τους αυτονομιστές μαχητές να σκοτώνουν 50 ομήρους, όπως ισχυρίζονται και ο στρατός του Πακιστάν να σκοτώνει όλους τους δράστες, σύμφωνα με αξιωματούχους ασφαλείας.

Στο τρένο επέβαιναν πάνω από 400 επιβάτες, όταν ένοπλοι Πακιστανοί αντάρτες εισέβαλαν σε αυτό χθες, Τρίτη.

«Σήμερα, οι εχθρικές δυνάμεις επιχείρησαν μια ένοπλη προέλαση χρησιμοποιώντας βαρύ πυροβολικό και εξελιγμένα όπλα, οδηγώντας σε έντονες συγκρούσεις», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Απελευθερωτικός Στρατός των Μπαλόχ (BLA).

«Σε αντίποινα της επίμονης επιθετικότητας του Πακιστάν... ο BLA εκτέλεσε επιπλέον 50 αιχμαλώτους μέσα στην τελευταία ώρα».

Η ανακοίνωση αυτή από τον BLA έρχεται αφότου εξέδωσε νωρίτερα μια ανατριχιαστική προειδοποίηση απειλώντας ότι θα εκτελέσει ομήρους εντός μιας ώρας εάν οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας επιχειρούσαν μια πλήρης κλίμακας αποστολή διάσωσης.

Η μαχητική ομάδα είπε επίσης ότι επιδιώκει την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων, ακτιβιστών και άλλων Μπαλόχ εντός 48 ωρών, απειλώντας ότι θα σφάξει ομήρους εάν η κυβέρνηση δεν συμμορφωθεί.

Το Jaffar Express, το οποίο μετέφερε περίπου 425 επιβάτες από την Κουέτα στην Πεσαβάρ, δέχθηκε ενέδρα την Τρίτη από βαριά οπλισμένους μαχητές του Απελευθερωτικού Στρατού του Μπαλοχιστάν (BLA), οι οποίοι πήραν για ομήρους αρκετούς επιβάτες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Shehbaz Sharif καταδίκασε το περιστατικό στο X, λέγοντας: «Δεκάδες τρομοκράτες έχουν σταλεί στην κόλαση».

Αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι περισσότεροι από 300 όμηροι διασώθηκαν και η επιχείρηση ολοκληρώθηκε, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες για τον αριθμό των θυμάτων. Μεταξύ των διασωθέντων είναι γυναίκες και παιδιά.

Πηγή: skai.gr

