Τουλάχιστον 155 επιβάτες απελευθερώθηκαν από τους 450 και πλέον ανθρώπους που επέβαιναν σε τρένο το οποίο έγινε χθες Τρίτη στόχος επίθεσης βελούχων αυτονομιστών ανταρτών στο νοτιοδυτικό Πακιστάν, ενώ 27 δράστες σκοτώθηκαν, ανέφεραν σήμερα πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας.

Οι πακιστανικές δυνάμεις προσπαθούν για πάνω από 20 ώρες να ανακτήσουν τον έλεγχο του τρένου στην περιοχή, όπου ο Στρατός Απελευθέρωσης του Μπαλουτσιστάν (BLA), η ισχυρότερη οργάνωση βελούχων αυτονομιστών σε αυτή την επαρχία με υπέδαφος πλούσιο σε υδρογονάνθρακες και ορυκτά, ανακοίνωσε πως ανατίναξε σιδηροτροχιές για να σταματήσει το Jaffar Express.

«Ένας αστυνομικός, ένας στρατιώτης κι ένας μηχανοδηγός σκοτώθηκαν», ανέφερε επίσης ο Μοχάμεντ Ασλάμ, αξιωματούχος των σιδηροδρόμων στο Μας, χωριό που γειτονεύει με σταθμό ο οποίος μετατράπηκε σε νοσοκομείο εκστρατείας.

Ο απολογισμός αυτός επιβεβαιώθηκε από τον Ναζίμ Φαρούκ, γιατρό σε αίθουσα του σταθμού όπου διακομίζονται τραυματίες.

Φάρμακα και άλλο υλικό μεταφέρονται στον σταθμό, που φυλάσσεται από αστυνομικούς και παραστρατιωτικούς.

Ongoing Hostage Crisis After BLA Train Derailment in Pakistan—Al-Qaeda Tactics at Play.



This is a Real-Time Case Study for Western Law Enforcement to Analyze and Learn From. 👇👇



On Tuesday, March 11, 2025, armed BLA terrorists attacked the Jaffar Express, a passenger train… pic.twitter.com/EuPul8d15X — Sarah Adams (@TPASarah) March 12, 2025

Επιβάτες αφηγήθηκαν πως αφέθηκαν ελεύθεροι από βελούχους μαχητές και χρειάστηκε να περπατήσουν για ώρες για να φθάσουν στον επόμενο σταθμό ή σε εμπορευματικό τρένο που τους μετέφερε στο Μας.

Ένας από τους επιβάτες είπε πως είδε κόσμο να «ουρλιάζει και να κλαίει» όταν οι αυτονομιστές πήραν το τρένο. Ακούγονταν «πυρά και εκρήξεις» και οι μαχητές «μας είπαν να βγούμε (...) με παιδιά, κατεβήκαμε» από το τρένο, πρόσθεσε.

Επίσημα οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει ως τώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών Μόχσεν Νάκβι διεμήνυσε ότι οι «ανελέητοι» δράστες της επίθεσης, που «άνοιξαν πυρ εναντίον αθώων, δεν αξίζουν καμιά επιείκεια».

«Δεκαέξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν», πρόσθεσε, ενώ πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας έκαναν λόγο για εκτεταμένες «ανταλλαγές πυρών» και 17 «τραυματίες» που νοσηλεύονται. Το νοσοκομείο της Σίμπι τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού χθες μετά το μεσημέρι.

Με ανακοίνωσή του ο BLA επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποίησε εκρηκτικά για να «σταματήσει» το τρένο Jaffar Express.

Σύμφωνα με δημόσιο λειτουργό στη Σίμπι, το τρένο υπέστη την επίθεση χθες περί τις 13:00 (10:00 ώρα Ελλάδας).

Είχε αναχωρήσει από την Κουέτα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλουτσιστάν, με προορισμό την Πεσάβαρ, την πρωτεύουσα της γειτονικής επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα. Το δρομολόγιο διαρκεί κάπου 30 ώρες.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας, το τρένο αναγκάστηκε να σταματήσει λίγο προτού φτάσει σε «σήραγγα που περιβάλλεται από βουνά».

Ο BLA αναλαμβάνει συχνά την ευθύνη για φονικές επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και Πακιστανών από άλλες επαρχίες.

Κατηγορεί το κεντρικό κράτος και ξένους επενδυτές, ειδικά από την Κίνα, πως λεηλατούν τους φυσικούς πόρους του Μπαλουτσιστάν και περιθωριοποιούν τον πληθυσμό των Βελούχων.

Η επαρχία, η φτωχότερη της πέμπτης πολυπληθέστερης χώρας στον κόσμο, έχει υπέδαφος πλούσιο σε υδρογονάνθρακες και ορυκτά, κι οι κάτοικοί της διαμαρτύρονται πως στερούνται τα έσοδα από την αξιοποίησή τους.

Όμηρος που απελευθερώθηκε δήλωσε πως οι δράστες εξέταζαν τις «ταυτότητες» των επιβατών και «έβαζαν στην άκρη όσους κατάγονται από τους Πουντζάμπ», καθώς προεξοφλούσαν πως ανήκουν στις τάξεις του στρατού, που διεξάγει εκστρατεία εναντίον των αυτονομιστών.

«Σκότωσαν δυο στρατιώτες μπροστά μου προτού πάρουν άλλους τέσσερις δεν ξέρω πού», πρόσθεσε, αρνούμενος να δώσει τα στοιχεία του.

Τον Αύγουστο, μαχητές του BLA σκότωσαν 39 ανθρώπους αφού εξέτασαν τις ταυτότητες επιβατών οχημάτων σε διάφορους δρόμους.

Στις αρχές Νοεμβρίου, βόμβα που τοποθέτησε ο BLA σε αποβάθρα του σιδηροδρομικού σταθμού στην Κουέτα σκότωσε 26 ανθρώπους, ανάμεσά τους 14 στρατιώτες.

Στο Πακιστάν σημειώνεται έξαρση της βίας, ειδικά ισλαμιστών και αυτονομιστών ανταρτών, κυρίως στις επαρχίες Μπαλουτσιστάν και Χάιμπερ Παχτούνχβα, που επίσης γειτονεύει με το Αφγανιστάν.

Το Κέντρο έρευνας και μελετών για την ασφάλεια του Ισλαμαμπάντ εκτιμά πως το 2024 ήταν η πιο αιματηρή χρονιά έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία, με πάνω από 1.600 νεκρούς σε επιθέσεις, ανάμεσά τους 685 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.