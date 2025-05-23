Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για τους δεκάδες θανάτους αμάχων καθημερινά – ανάμεσα τους, βρέφη, μωρά και παιδιά – τόσο από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, όσο και την πείνα που κυριολεκτικά θερίζει τους κατοίκους στον Παλαιστινιακό θύλακα.

Οι εικόνες που φτάνουν στα διεθνή πρακτορεία με τα μικρά λευκά σάβανα στα γεμάτα νεκροτομεία και νοσοκομεία αλλά και των μικρών, αποστεωμένων παιδιών, είναι απάνθρωπες.

Μόνο σήμερα, η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε τον θάνατο 16 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων σε ισραηλινά πλήγματα σε κατοικίες στο κεντρικό και το νότιο τμήμα του θύλακα.

Επίσης, μπροστά στη διεθνή κατακραυγή, το Ισραήλ άφησε χθες Πέμπτη, να περάσουν άλλα 107 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα.

«Όπου και να κοιτάξεις, οι άνθρωποι πεινάνε...»

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως η περιοχή κινδυνεύει να βυθιστεί σε λιμό, εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει τις επιχειρήσεις και δεν άρει πλήρως το εμπάργκο — όμως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο κόσμος ήδη πεθαίνει από την πείνα.

«Όπου και να κοιτάξεις, οι άνθρωποι πεινάνε… Δείχνουν με τα δάχτυλα στα στόματά τους ότι χρειάζονται φαγητό», δήλωσε ο Νέστορ Οβομούχανγκι, εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τον Πληθυσμό στα Παλαιστινιακά Εδάφη. «Το χειρότερο έχει ήδη φτάσει στη Γάζα».

The entire population in Gaza is at risk of famine.



1 in 5 people faces starvation between now and September due to 19 months of conflict, mass displacement and the blockade of humanitarian aid & commercial supplies.



More from @WFP: https://t.co/CmkuDo6kkg pic.twitter.com/lvnvsegtsD — United Nations (@UN) May 22, 2025

Μόλις την Τετάρτη, ένας «μικρός αριθμός» περίπου 90 φορτηγών του ΟΗΕ με ανθρωπιστική βοήθεια - κυρίως βρεφική τροφή, αλεύρι και φάρμακα – μπήκε στη Γάζα αλλά «δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί στο εύρος (των αναγκών) των 2,1 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας», σύμφωνα με τον Στεφάν Ντουζαρίκ, εκπρόσωπο Τύπου του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ο ίδιος ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους έκανε έκκληση στο Ισραήλ να δείξει «έλεος» στη Λωρίδα της Γάζας και να βάλει τέλος στον πόλεμο και στη «συστηματική καταστροφή» των δομών υγείας στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Είναι άδικο η τροφή να γίνεται όπλο. Είναι αληθινά άδικο να γίνεται το ιατρικό υλικό όπλο», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, περίπου 2,1 εκατ. άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας διατρέχουν «άμεσο κίνδυνο να πεθάνουν» από την πείνα και την έλλειψη ανθρωπιστικής βοήθειας και ιατρικής περίθαλψης.

Μόλις 19 από τα 36 νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας παραμένουν λειτουργικά, ενώ τουλάχιστον το 94% αυτών έχει υποστεί ζημιές, αναφέρει ο ΠΟΥ, διευκρινίζοντας πως μόνο 12 νοσοκομεία στον παλαιστινιακό θύλακα είναι σε θέση να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υγείας.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος στον λιμό, πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι (σ.σ. που απήχθησαν κατά την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023) και πρέπει να ανεφοδιάσουμε και να ξαναστήσουμε στα πόδια του το σύστημα υγείας» δήλωσε ο Μάικλ Ράιαν, επικεφαλής διεύθυνσης αρμόδιας για την αντιμετώπιση υγειονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον ΠΟΥ.

Από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023, οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 53.762 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.



