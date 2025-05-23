Ο βασιλιάς Κάρολος δεν σκοπεύει να αφήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να «καταλάβει» το λεγόμενο «51ο πολιτειακό αστέρι» της Αμερικής, τον Καναδά, χωρίς αντίδραση.

Σύμφωνα με το Politico, καθώς ετοιμάζεται να μεταβεί στον Καναδά την Τρίτη για να απευθύνει μια ιστορική ομιλία στο Κοινοβούλιο, ο 76χρονος Βρετανός μονάρχης — που παραμένει αρχηγός του κράτους της χώρας — επιστρατεύει όλη του τη διπλωματική μαλακή ισχύ προς υποστήριξη του Οττάβα.

Η επίσκεψη του Καρόλου θα είναι η πρώτη φορά από το 1977 που Βρετανός μονάρχης εκφωνεί τη λεγόμενη «Ομιλία από τον Θρόνο» στο Κοινοβούλιο του Καναδά — μια κίνηση ιδιαίτερα συμβολική, την ώρα που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει τη ρητορική του εναντίον του Καναδά, επιβάλλει δασμούς και… υπαινίσσεται ακόμα και προσάρτηση του γείτονα.

Ο Καναδάς αποτελεί ένα από τα 14 κράτη-μέλη της Κοινοπολιτείας με τον Βρετανό μονάρχη ως αρχηγό κράτους. Η κυβέρνηση του Καναδά βλέπει την επίσκεψη ως ένα σαφές μήνυμα στήριξης, με τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνι να δηλώνει ότι η παρουσία του βασιλιά «στέλνει μήνυμα κυριαρχίας».

Οι δεσμοί μεταξύ βασιλικής οικογένειας και της οικογένειας Κάρνι είναι στενοί: ο αδελφός του πρωθυπουργού, Σον Κάρνι, είναι ο Chief Operating Officer στο Παλάτι του Κένσινγκτον — την επίσημη κατοικία του πρίγκιπα Ουίλιαμ, διαδόχου του θρόνου.

Για τον Κάρολο, η υπόθεση είναι και προσωπική. Η μητέρα του, βασίλισσα Ελισάβετ Β', είχε βαθιά αφοσίωση στον ρόλο της στην Κοινοπολιτεία.

Ένας κίνδυνος για το Λονδίνο – Μια πρόκληση για τον Καναδά

Ωστόσο, η στρατηγική αυτή δεν είναι χωρίς ρίσκο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να συγκρουστεί με την πολιτική της κυβέρνησης, που επιδιώκει πιο φιλικές σχέσεις με την Ουάσιγκτον αντί για αντιπαράθεση.

Στον Καναδά, βασιλικοί σκεπτικιστές προειδοποιούν ότι μπορεί να πυροδοτήσει νέες συζητήσεις για μετάβαση σε δημοκρατικό καθεστώς — σε μια κοινωνία που γενικά δεν εκδηλώνει έντονα φιλομοναρχικά ή αντιμοναρχικά συναισθήματα.

Καμία κίνηση δεν είναι τυχαία

Στο παλάτι του Καρόλου τίποτα δεν γίνεται τυχαία — ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της διαχείρισης της εικόνας του. Η ομάδα του περιλαμβάνει διπλωματικά «βαριά» ονόματα, όπως ο Κλάιβ Άλντερτον, πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στο Μαρόκο και νυν κορυφαίος σύμβουλός του.

Από τον Δεκέμβριο, όταν ξεκίνησε η επιθετική ρητορική Τραμπ για τον Καναδά, το παλάτι δεν σταμάτησε να υπενθυμίζει τον ρόλο του βασιλιά ως αρχηγού του κράτους του Καναδά.

Από ανάρτηση στο X για την Ημέρα της Σημαίας του Καναδά, όπου χαρακτήριζε τη χώρα «ανθεκτική και συμπονετική», μέχρι την κόκκινη γραβάτα που φόρεσε στη συνάντηση με τον Κάρνι λίγο μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας.

Κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Ιταλία, ο Κάρολος αναφέρθηκε στον εαυτό του ως «βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά», ενώ στους εορτασμούς για την 80ή επέτειο της Ημέρας της Νίκης, τόνισε τη συμμετοχή «βρετανικών και καναδικών δυνάμεων» στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μόλις αυτή την εβδομάδα, ο Κάρολος και η Καμίλα επισκέφθηκαν το «Canada House» στο Λονδίνο, με αφορμή την επέτειο των 100 ετών της καναδικής διπλωματικής παρουσίας στη βρετανική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με πρώην κυβερνητικό αξιωματούχο με γνώση των εσωτερικών διαδικασιών του παλατιού, ο Κάρολος επιθυμούσε καιρό να επισκεφθεί τον Καναδά ως βασιλιάς — και το εκδήλωνε από το 2022, όταν ανέβηκε στον θρόνο.

Αν και η επίσημη πρόσκληση δόθηκε από τον Κάρνι τον Μάρτιο — λίγες ημέρες μετά την εκλογή του — ήταν ήδη γνωστό πως μια τέτοια πρόσκληση θα είχε θετική ανταπόκριση από το παλάτι.

Μάλιστα, στο Μπάκιγχαμ έχει γίνει αντιληπτό ότι ο Τραμπ έχει περιορίσει τη ρητορική του για τον Καναδά — τουλάχιστον προς το παρόν.

«Είναι και δικός μας βασιλιάς»

Ο Κάρολος καλείται να διατηρήσει λεπτές ισορροπίες μεταξύ Οττάβα και Λονδίνου.

Ο Κάρνι έχει υιοθετήσει σκληρή στάση απέναντι στον Τραμπ, την ώρα που ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προσπαθεί να «πλησιάσει» τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, προσφέροντάς του μάλιστα μια δεύτερη — άνευ προηγουμένου — κρατική επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο όνομα του βασιλιά. Ο Καρνι, από την πλευρά του, δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του.

Ο βασιλικός βιογράφος Ρόμπερτ Χάρντμαν, συγγραφέας του «Charles III: New King. New Court», υπενθυμίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις εντός της Κοινοπολιτείας. Το 1971, ο τότε πρωθυπουργός Έντουαρντ Χιθ είχε αποτρέψει την Ελισάβετ από το να πάει σε Σύνοδο της Κοινοπολιτείας — κάτι που τελικά παρακάμφθηκε από πρόσκληση του Καναδού πρωθυπουργού Πιερ Τριντό.

Παρόμοια ήταν η δυσκολία τη δεκαετία του ’80, όταν η βασίλισσα ήθελε να στηρίξει τις κυρώσεις κατά της Νότιας Αφρικής, ενώ η Μάργκαρετ Θάτσερ διαφωνούσε κάθετα.

«Ο ρόλος σου είναι όχι ακριβώς να μεσολαβήσεις, αλλά να διατηρήσεις μια ατμόσφαιρα κατανόησης και φιλίας», σχολιάζει ο Χάρντμαν.

Στο βρετανικό συνταγματικό μοντέλο, ο μονάρχης ενεργεί με βάση τις εισηγήσεις της κυβέρνησης — όμως, όπως σημειώνει πρώην αξιωματούχος, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Κάρολος είναι «ένας απλός κομπάρσος που εμφανίζεται όπου του λένε».

Ο διπλωμάτης Ντέιβιντ Λάντσμαν εξηγεί πως «ο βασιλιάς είναι και βασιλιάς του Καναδά. Όταν ενεργεί σε θέματα που αφορούν τον Καναδά, εκφράζει και τη βούληση της κυβέρνησης του Καναδά».

Βρετανός διπλωμάτης υποβάθμισε τις ανησυχίες περί τριβών, τονίζοντας πως η επίσκεψη Καρνι στον Λευκό Οίκο ήταν «αρκετά θετική», σε αντίθεση με την έντονη προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ Τραμπ και Τριντό στο παρελθόν.

Όσο για την αναμενόμενη δεύτερη κρατική επίσκεψη Τραμπ στο Λονδίνο, λίγοι περιμένουν πως ο Κάρολος θα δείξει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του — αν και οι βασιλικοί παρατηρητές θα παρακολουθούν στενά για... κωδικοποιημένα μηνύματα.

Όπως σχολίασε σκωπτικά ο Χάρντμαν:

«Ας το πούμε έτσι… δεν θα μου κάνει εντύπωση αν εμφανιστεί κάπου λίγο σιρόπι σφενδάμου στο μενού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.