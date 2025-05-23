Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους παρότρυνε χθες Πέμπτη το Ισραήλ να δείξει «έλεος» στη Λωρίδα της Γάζας, να βάλει τέλος στον πόλεμο και στη «συστηματική καταστροφή» των δομών υγείας στον παλαιστινιακό θύλακο.

Σε ομιλία του στη Γενεύη, όπου διεξήχθη η παγκόσμια συνέλευση υγείας, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ είπε πως ο πόλεμος αυτός δεν θα έχει κανένα όφελος, καλώντας να υπάρξει διαρκής λύση της σύγκρουσης.

«Η έκκληση για ειρήνη είναι στην πραγματικότητα προς το συμφέρον του ίδιου του Ισραήλ. Αισθάνομαι ότι ο πόλεμος βλάπτει το ίδιο το Ισραήλ και δεν θα φέρει διαρκή λύση», είπε ο Δρ. Τέντρος, 60 ετών.

«Σας ζητώ να δείξετε έλεος. Θα είναι καλό για εσάς (σ.σ. το Ισραήλ) και καλό για τους Παλαιστίνιους. Θα είναι καλό για την ανθρωπότητα», επέμεινε.

Έπειτα από δυόμισι μήνες απόλυτου αποκλεισμού του θυλάκου, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή στον πόλεμο ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, κάπου 90 φορτηγά μετέφεραν προχθές Τετάρτη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Είναι άδικο η τροφή να γίνεται όπλο. Είναι αληθινά άδικο να γίνεται το ιατρικό υλικό όπλο», είπε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Περίπου 2,1 εκατ. άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας διατρέχουν «άμεσο κίνδυνο να πεθάνουν», σύμφωνα με τον Μάικλ Ράιαν, επικεφαλής διεύθυνσης αρμόδιας για την αντιμετώπιση υγειονομικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον ΠΟΥ.

«Πρέπει να βάλουμε τέλος στον λιμό, πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι (σ.σ. που απήχθησαν κατά την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023) και πρέπει να ανεφοδιάσουμε και να ξαναστήσουμε στα πόδια του το σύστημα υγείας», πρόσθεσε.

«Τουλάχιστον το 94% των νοσοκομείων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί», σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ για τη δημόσια υγεία. Στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, «σχεδόν όλες» οι υγειονομικές υποδομές έχουν καταστραφεί ή τεθεί εκτός λειτουργίας.

«Η καταστροφή είναι συστηματική. Τα νοσοκομεία επανέρχονται σε λειτουργία και ανεφοδιάζονται και κατόπιν εκτίθενται εκ νέου σε εχθροπραξίες ή υφίστανται επιθέσεις. Αυτός ο κύκλος καταστροφής πρέπει να σταματήσει», σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Η άνευ προηγουμένου έφοδος της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 στοίχισε τη ζωή 1.218 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί, απομένουν 57 στα χέρια παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, εκ των οποίων όμως μόνο 20 θεωρείται «με βεβαιότητα» πως είναι ζωντανοί, σύμφωνα με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων ευρείας κλίμακας έκτοτε έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 53.762 ανθρώπων στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακο, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

