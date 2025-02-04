Τουλάχιστον 900 πτώματα ανασύρθηκαν από τους δρόμους στην Γκόμα, τη μεγαλύτερη πόλη της ανατολικής ΛΔ Κονγκό, μετά τις πολυήμερες μάχες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει τα θύματα που περισυνελέγησαν ως και την Παρασκευή· δεν συμπεριλαμβάνει ωστόσο τα πτώματα που βρίσκονταν ήδη σε νεκροτομεία, διευκρίνισε σε ενημέρωσή του το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, επικαλούμενο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Ανυπολόγιστος αριθμός νεκρών συνεχίζει να κείτεται ακόμη στους δρόμους της πόλης, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το OCHA επισημαίνει πως οι τοπικές αρχές μετρούσαν κάπου 2.900 τραυματίες ως τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και πως δομές υγείας υπέστησαν κορεσμό.

Πριν από μια εβδομάδα και πλέον, το ένοπλο αντικυβερνητικό κίνημα M23 επιτέθηκε στην Γκόμα, πόλη ενός εκατομμυρίου κατοίκων και άλλων τόσων εκτοπισμένων· την κυρίευσε έπειτα από πολυήμερες μάχες με τον στρατό.

Οι αντάρτες, που υποστηρίζονται από τον στρατό της Ρουάντας, πλέον έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος της επαρχίας Βόρειο Κίβου, όπου αφθονούν κάποια από τα σπανιότερα μέταλλα στον κόσμο, ανάμεσά τους κολτάνιο, χρυσός, νικέλιο, κοβάλτιο και χαλκός.

Πολιτικοστρατιωτική συμμαχία που συμπεριλαμβάνει το M23 ανακοίνωσε χθες πως κηρύσσει κατάπαυση του πυρός για ανθρωπιστικούς λόγους από σήμερα, χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκειά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

