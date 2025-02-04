Ο Τραμπ μπορεί να έκανε πίσω αλλά πρώτα πήρε αυτό που ήθελε

Της Αθηνάς Παπακώστα

Ένα βήμα πίσω για έναν μήνα αποφάσισε να κάνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, από τον εμπορικό πόλεμο που κήρυξε ο ίδιος κατά του Μεξικού και του Καναδά και μάλιστα στο παρά πέντε της αρχικής του απόφασής περί επιβολής δασμών κατά των δύο γειτονικών στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρών.

Όπως σημειώνει η βρετανική The Guardian, είναι η τρίτη φορά σε μόλις δύο εβδομάδες που ο Αμερικανός πρόεδρος καθυστερεί την υλοποίηση των απειλών του για επιβολή δασμών 25% κατά αυτών των δύο χωρών, ενόσω η Κίνα αναμένεται από σήμερα να βρεθεί αντιμέτωπη με επιπλέον δασμούς 10% στις εξαγωγές της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χθες Δευτέρα, έχοντας ήδη απειλήσει εκ νέου και την Ευρωπαϊκή Ένωση πως θα είναι το επόμενο θύμα, συνομίλησε τηλεφωνικά με την πρόεδρο του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, καθώς επίσης και με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό συμφωνώντας στην αναβολή εφαρμογής των δασμών για 30 ημέρες. Προηγουμένως και οι δύο χώρες είχαν στον πρόεδρο των ΗΠΑ ανταλλάγματα.

Από την πλευρά του Μεξικού, η Σέινμπαουμ υποσχέθηκε να ενισχύσει τα βόρεια σύνορα της χώρας της με 10.000 μέλη της Εθνοφρουράς για την καταπολέμηση διακίνησης της φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών ουσιών, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν στη διεξαγωγή συνομιλιών για την ασφάλεια και το εμπόριο. Όπως έγινε μάλιστα γνωστό από τον ίδιο τον Τραμπ οι εν λόγω διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν «με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και τον Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, καθώς και υψηλόβαθμους εκπροσώπους του Μεξικού». Συγχρόνως, η Ουάσινγκτον συμφώνησε να εργαστεί για την αποτροπή διακίνησης όπλων υψηλής ισχύος στο Μεξικό.

Την ίδια στιγμή, κι έχοντας προηγηθεί όχι ένα αλλά δύο τηλεφωνήματα ανάμεσα σε Τριντό και Τραμπ, ο Καναδάς υποσχέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ένα «σχέδιο για τα σύνορα ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων», με στόχο την προσθήκη νέων ελικοπτέρων, ενίσχυσης της τεχνολογίας και αποστολής προσωπικού στα σύνορα, καθώς και «αυξημένων πόρων για τη διακοπή της διακίνησης φαιντανύλης».

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα πάντοτε με τα όσα έκανε γνωστά μέσω της πλατφόρμας Χ ο πρωθυπουργός του Καναδά: 10.000 άτομα προσωπικού θα εργάζονται για την προστασία των συνόρων, η Οτάβα δεσμεύεται για τον διορισμό ενός “τσάρου” της φαιντανύλης, τα καρτέλ θα καταγράφονται ως τρομοκράτες, τα σύνορα θα φυλάσσονται όλο το 24ωρο, ενώ θα συσταθεί και μία κοινή δύναμη κρούσης ανάμεσα σε Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης φαιντανύλης και του ξεπλύματος χρήματος.

Και μπορεί ο εμπορικός πόλεμος τον οποίο φοβούνταν επενδυτές, επιχειρήσεις και πολιτικοί ηγέτες να μην ξεσπά σήμερα αλλά, κατά τους αναλυτές, αυτό δεν σημαίνει πως το δράμα απειλών επιβολής δασμών από τον Τραμπ τελείωσε. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μπορούσε να αποφασίσει στο τέλος να υλοποιήσει τις απειλές του, ενώ ήδη έχει πει πως το επόμενο «θύμα» θα είναι οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας η παγκόσμια οικονομία δεν έχει μείνει ανεπηρέαστη καθώς κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά εάν η κρίση αποφεύχθηκε ή εάν σε μερικές εβδομάδες θα μπορούσε να έρθει η καταστροφή. Την ίδια ώρα, οι αγορές σε Ασία, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες αντέδρασαν ήδη πτωτικά υπό τον φόβο ενός ευρύ εμπορικού πολέμου.

