Ελ Σαλβαδόρ: Επιχείρηση - σκούπα κατά των συμμοριών, μπροστά στις κάμερες

Κάπου 2.000 στρατιωτικοί και 500 αστυνομικοί περικύκλωσαν νωρίς χθες Δευτέρα συνοικία στην περιφέρεια του Σαν Σαλβαδόρ, στο πλαίσιο επιχείρησης ευρείας κλίμακας με μεγάλη κάλυψη από τα ΜΜΕ, στο πλαίσιο του «πολέμου κατά των συμμοριών» που εξαπολύθηκε τον Μάρτιο του 2022 από τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε.

Σύμφωνα με τον Μπουκέλε, οι υπηρεσίες πληροφοριών συμπέραναν πως «στη συνοικία της 10ης Οκτωβρίου (της περιοχής) του Σαν Μάρκος» βρίσκονται «μέλη συμμοριών που κρύβονται» κι η επιχείρηση είχε σκοπό «να τους βγάλουμε ως τον τελευταίο» από εκεί.

«Έχουμε ενδείξεις πως οι εγκληματίες αυτοί θέλουν να εδραιωθούν στον συγκεκριμένο τομέα», είπε από την πλευρά του ο υπουργός Άμυνας Ρενέ Φράνσις Μερίνο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης και Ασφάλειας, Γουστάβο Βιγιατόρο, η επιχείρηση είχε σκοπό να «συνεχίσει την καταστροφή της εγκληματικής οικονομίας» των συμμοριών και να διαλύσει τα τελευταία μέλη τους που προσπαθούν να ανασυνταχθούν.

Μετά την επιχείρηση-σκούπα, οι αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες με τον σταρό να ποζάρει μαζί με τους χαμογελαστούς κατοίκους και την ανακοίνωση ότι « «χάρη στην επιχείρηση ασφαλείας στη περιοχή, είναι αισθητή η ηρεμία των κατοίκων της, οι οποίοι ασκούν τις δραστηριότητές τους σε κλίμα απόλυτης ασφάλειας».

La @FUERZARMADASV informa que «gracias al cerco de seguridad en la colonia 10 de Octubre, San Marcos, San Salvador Sur, la tranquilidad en sus habitantes se hace notar, quienes realizan sus actividades en un clima de total seguridad».



Fotos: cortesía pic.twitter.com/HneVDtaiyo — Diario El Salvador (@elsalvador) October 29, 2024

Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα, σε ισχύ πάνω από δυόμισι χρόνια, οδήγησε στη σύλληψη και στη φυλάκιση κάπου 83.000 φερόμενων ως μελών συμμοριών.

Ο λεγόμενος «πόλεμος κατά των συμμοριών», ο οποίος επικρίνεται έντονα από οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που επισημαίνουν τις «αυθαίρετες συλλήψεις», τους θανάτους υπό κράτηση και τις μαζικές δίκες, μείωσαν θεαματικά την εγκληματικότητα στο κράτος της κεντρικής Αμερικής, από τις υψηλότερες στον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.