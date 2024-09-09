Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η πρόοδος του βρετανικού δημοσίου συστήματος υγείας NHS καταγράφει οπισθοδρόμηση για πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια, αναμένεται να διαπιστώνει μεγάλη ανεξάρτητη έκθεση που θα παρουσιαστεί την Πέμπτη.

Την ενδελεχή εξέταση της σημερινής κατάστασης του NHS ανέθεσε η νέα κυβέρνηση του σερ Κιρ Στάρμερ στο πρώην χειρουργό και υφυπουργό Υγείας λόρδο Άρα Ντάρζι λίγο μετά από την ανάληψη της εξουσίας στις αρχές Ιουλίου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η έκθεση αναμένεται να επισημαίνει σημαντικά προβλήματα στην παροχή βασικής περίθαλψης στους ασθενείς, θα αναδεικνύει την αύξηση του χρόνου αναμονής παιδιών στα επείγοντα των νοσοκομείων και θα επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο υπηρεσίες ρουτίνας στην ουσία σταμάτησαν κατά την περίοδο της πανδημίας.

Ο λόρδος Ντάρζι αναμένεται επίσης να τονίζει ότι η πρόοδος που συντελέστηκε από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και μετά στη μείωση των θανάτων λόγω καρδιακών νοσημάτων και στη μείωση του χρόνου αναμονής για προσφορά θεραπείας έχει πλέον ανατραπεί.

Η έκθεση θα εντοπίζει ως βασικό λόγο για την επιδείνωση της κατάστασης στη δημόσια υγεία την έλλειψη κονδυλίων για μηχανήματα και κτίρια

Εντός ωρών από την εκλογική νίκη των Εργατικών ο υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ είχε χαρακτηρίσει το NHS «διαλυμένο», αναθέτοντας τη σύνταξη της έκθεσης στο ανεξάρτητο μέλος της Βουλής των Λόρδων λίγες ημέρες μετά.

