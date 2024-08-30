Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Δωρεάν ιατρικούς ελέγχους στο χώρο εργασίας θα προσφέρει το βρετανικό σύστημα υγείας NHS κατά τους επόμενους έξι μήνες, στο πλαίσιο προσπάθειας αποτροπής εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Το πρόγραμμα αφορά πολίτες άνω των 40 ετών και θα επικεντρωθεί σε τομείς στους οποίους η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων είναι άνδρες, όπως οικοδομές και εργοστάσια, διότι οι άνδρες διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακών νοσημάτων.

Ο έλεγχος θα έχει διάρκεια περίπου 20 λεπτών και θα περιλαμβάνει μέτρηση βάρους, πίεσης και επιπέδου χοληστερίνης, ώστε να δίνονται οι κατάλληλες προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο διαβήτη ή καρδιακής πάθησης. Σε περίπτωση που κριθεί ότι ο κίνδυνος είναι ιδιαιτέρως αυξημένος, θα προσφέρεται θεραπεία.

Υπολογίζεται ότι οι έλεγχοι θα προσφερθούν σε τουλάχιστον 130.000 μεσήλικες.

Μεταξύ άλλων επιχειρήσεων συμμετοχή στο πρόγραμμα έχει δηλώσει η αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar Land Rover, που θα συμμετάσχει με το σύνολο των 4.500 εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών στη βάση του Σόλιχαλ.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 7 εκατομμύρια λίρες από την κυβέρνηση των Εργατικών.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.