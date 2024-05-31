Λονδίνο Θανάσης Γκαβός

Χιλιάδες καρκινοπαθείς στην Αγγλία θα έχουν την ευκαιρία να συμπεριληφθούν σε ένα πρόγραμμα - «ορόσημο», λαμβάνοντας ένα καινούριο εμβόλιο που θα έχει παρασκευαστεί αποκλειστικά για τον δικό τους όγκο και οργανισμό.

«Το NHS είναι στη μοναδική θέση να προσφέρει αυτού του είδους την κορυφαία στον κόσμο έρευνα σε μεγάλο εύρος και κλίμακα», δήλωσε η επικεφαλής του NHS Αγγλίας Αμάντα Πρίτσαρντ.

Το πρόγραμμα του NHS με τίτλο «Σημείο Εκκίνησης Καρκινικού Εμβολίου» έχει ήδη εγγράψει τους πρώτους δεκάδες ασθενείς και αναμένεται να προσφερθεί σε χιλιάδες, σε 30 διαφορετικά νοσοκομεία ανά την Αγγλία.

Οι πρώτες δοκιμές θα αφορούν συγκεκριμένες μορφές καρκίνου: ορθοκολικό, δέρματος, πνεύμονα, ουροδόχου κύστης, παγκρέατος και νεφρών. Περισσότεροι τύποι της νόσου δύνανται να προστεθούν στο πρόγραμμα εν καιρώ.

Ο πρώτος ασθενής στον οποίο χορηγήθηκε ήδη το εξατομικευμένο εμβόλιο είναι ο 55χρονος Έλιοτ Φέμπβε, πατέρας τεσσάρων παιδιών και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο του Κόβεντρι που πάσχει από καρκίνο του εντέρου.

Έλαβε το εμβόλιο μετά από την αφαίρεση του όγκου και δήλωσε πως ελπίζει η συμμετοχή του στο πρόγραμμα να βοηθήσει χιλιάδες αν όχι εκατομμύρια ασθενείς να βρουν νέα ελπίδα.

Πώς θα επιλέγονται οι ασθενείς - Τι «κάνει» το εμβόλιο

Σε αυτή τη «fast-track» διαδικασία ένταξης στο κλινικό πρόγραμμα χορήγησης των εμβολίων θα εντάσσονται όσοι ασθενείς πληρούν κάποια ιατρικά κριτήρια αφού συναινέσουν σε τεστ αίματος και σε ανάλυση δειγμάτων από τον καρκινικό όγκο που έχουν εκδηλώσει.

Το εμβόλιο διδάσκει το ανοσοποιητικό σύστημα κάθε ασθενούς να αναγνωρίζει τα καρκινικά κύτταρα που παραμένουν στον οργανισμό μετά από την εγχείρηση αφαίρεσης όγκου, να τους επιτίθεται και να τα σκοτώνει, ακόμα και κάθε φορά που τυχόν επανεμφανίζονται, υποσχόμενα έτσι μία «μόνιμη» θεραπεία του καρκίνου.

Σημειώνεται πως η έρευνα για το συγκεκριμένο είδους θεραπείας θεωρείται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Ωστόσο, οι μέχρι τώρα δοκιμές έχουν δείξει πως τα εμβόλια αυτού του τύπου είναι όντως αποτελεσματικά στην εξόντωση των όποιων καρκινικών κυττάρων παραμένουν στον οργανισμό μετά από χειρουργικές επεμβάσεις αφαίρεσης του όγκου, καθώς και ότι μειώνουν δραματικά τις πιθανότητες επανεμφάνισης.

Τα εμβόλια αναπτύσσονται με την τεχνολογία mRNA που είχε χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή του εμβολίου της Pfizer κατά του κορωνοϊού.

Η ίδια γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας, η BioNTech βρίσκεται πίσω και από τα δύο εμβόλια και μάλιστα θα παρουσιάσει σήμερα σε συνέδριο ογκολογίας στο Σικάγο νεότερα συμπεράσματα από το πεδίο της έρευνας.

