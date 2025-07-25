Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε μια νέα κόντρα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας προεδρικής επίσκεψης στην κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ την Πέμπτη, επικρίνοντας το κόστος ανακαίνισης δύο ιστορικών κτιρίων στα κεντρικά της γραφεία και πιέζοντας για χαμηλότερα επιτόκια.

Ο Τραμπ, ο οποίος αποκάλεσε τον Πάουελ «ανόητο» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα επειδή δεν τήρησε την απαίτηση του Λευκού Οίκου για μεγάλη μείωση του κόστους δανεισμού, ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο κατασκευαστικό έργο της Fed ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουάσινγκτον λέγοντας ότι δεν σκόπευε να απολύσει τον Πάουελ, όπως έχει επανειλημμένα υπονοήσει ότι θα έκανε, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

«Το να το κάνω αυτό είναι μια μεγάλη κίνηση και απλά δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψη.

Σε μια ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε για την ανακαίνιση: «Είναι αυτό που είναι και, ελπίζουμε, θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Οι υπερβάσεις κόστους είναι σημαντικές, αλλά, από τη θετική πλευρά, η χώρα μας τα πάει πολύ καλά και μπορεί να αντέξει οικονομικά σχεδόν τα πάντα».

Η εμφανώς εκτεταμένη παρουσία στο τεράστιο κτίριο της Fed σηματοδότησε μια κλιμάκωση της πίεσης του Λευκού Οίκου στην κεντρική τράπεζα και τις προσπάθειες του Τραμπ να πείσει τον Πάουελ να «κάνει το σωστό» σχετικά με τα επιτόκια. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα έχει προγραμματιστεί συνάντηση των 19 υπευθύνων χάραξης πολιτικής της κεντρικής τράπεζας για τον καθορισμό των επιτοκίων, όπου αναμένεται ευρέως να διατηρήσουν το βασικό τους επιτόκιο στο εύρος 4,25%-4,50%.

Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα απαιτήσει από τον Πάουελ να μειώσει τα επιτόκια κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες ή και περισσότερο.

«Θα ήθελα πολύ να μειώσει τα επιτόκια», είπε ο Τραμπ ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, ενώ ο Πάουελ στεκόταν δίπλα, με το πρόσωπό του ανέκφραστο.

Η συνάντηση μεταξύ των δύο ανδρών έγινε πιο έντονη όταν ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το έργο εκτιμάται πλέον ότι θα κοστίσει 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια.

«Δεν το γνωρίζω αυτό», είπε ο Πάουελ κουνώντας το κεφάλι του. Ο Τραμπ του έδωσε ένα κομμάτι χαρτί, το οποίο εξέτασε ο Πάουελ. «Μόλις προσθέσατε ένα τρίτο κτίριο», είπε ο επικεφαλής της Fed, σημειώνοντας ότι το κτίριο Μάρτιν είχε ολοκληρωθεί πριν από πέντε χρόνια.

Ο διευθυντής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ράσελ Βόουτ, και ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Τραμπ, Τζέιμς Μπλερ, οι οποίοι έχουν ασκήσει έντονη κριτική για την ανακαίνιση, χαρακτηρίζοντάς την υπερβολικά δαπανηρή και επιδεικτική, δήλωσαν αργότερα στους δημοσιογράφους ότι εξακολουθούν να έχουν ερωτήσεις σχετικά με το έργο.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζών της Γερουσίας, Τιμ Σκοτ, ο οποίος έστειλε στον Πάουελ επιστολή την Τετάρτη ζητώντας απαντήσεις στα δικά του ερωτήματα σχετικά με την ανακαίνιση, συμμετείχε επίσης στην επίσκεψη.

Έχοντας τοποθετηθεί από τον Τραμπ στην κορυφαία θέση της Fed το 2018 και στη συνέχεια διοριστεί ξανά από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τέσσερα χρόνια αργότερα, ο Πάουελ συναντήθηκε τελευταία φορά με τον νυν πρόεδρο τον Μάρτιο, όταν ο Τραμπ τον κάλεσε στον Λευκό Οίκο για να τον πιέσει να μειώσει τα επιτόκια.

Η επίσκεψη την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε καθώς ο Τραμπ αγωνίζεται να αποσπάσει την προσοχή από την πολιτική κρίση που έχει ξεσπάσει λόγω της άρνησης της κυβέρνησής του να δημοσιοποιήσει αρχεία που σχετίζονται με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Fed, σε επιστολές προς το Vought και τους βουλευτές, οι οποίες συνοδεύτηκαν από έγγραφα που δημοσιεύθηκαν στον ιστότοπό της, ανέφερε ότι το έργο - η πρώτη πλήρης ανακαίνιση των δύο κτιρίων πριν από σχεδόν έναν αιώνα - αντιμετώπισε απροσδόκητες προκλήσεις, όπως η μείωση των τοξικών υλικών και το υψηλότερο από το εκτιμώμενο κόστος για υλικά και εργασία.

Μιλώντας έξω από το κτίριο, ο Τραμπ είπε ότι δεν υπήρξε «καμία ένταση» στη συνάντησή του με τον Πάουελ και ότι είχαν μια παραγωγική συζήτηση σχετικά με τα επιτόκια.

Πριν από την επίσκεψη του Τραμπ, το προσωπικό της Fed συνόδευσε μια μικρή ομάδα δημοσιογράφων γύρω από τα δύο εργοτάξια. Περιπλανήθηκαν γύρω από μπετονιέρες και μηχανήματα κατασκευών και μίλησαν υπό τον ήχο τρυπανιών, χτυπημάτων και πριονιών. Το προσωπικό της Fed επεσήμανε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των ανθεκτικών (σε εκρήξεις) παραθύρων, τα οποία, όπως είπαν, αποτελούν σημαντικό παράγοντα κόστους, εκτός από τους δασμούς και τις κλιμακώσεις του κόστους υλικών και εργασίας.

Το έργο ξεκίνησε στα μέσα του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027, με την εγκατάσταση να έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2028.

Μια επίσκεψη στην οροφή του κτιρίου Eccles αποκάλυψε μια εντυπωσιακή θέα στο Μνημείο Λίνκολν και το National Mall. Το σημείο έχει τύχει ιδιαίτερης προσοχής από κριτικούς όπως ο Σκοτ, ο οποίος έχει παραπονεθεί για τις «βεράντες με κήπους στις ταράτσες».

Το προσωπικό εξήγησε ότι τα καθίσματα στην ταράτσα, αν και φθηνά, είχαν αφαιρεθεί και αυτή ήταν μία από τις δύο μόνο αποκλίσεις από το αρχικό σχέδιο. Η άλλη ήταν η κατάργηση μερικών σιντριβανιών.

Η κριτική του Τραμπ προς τον Πάουελ και ο σάλος με την απόλυσή του έχουν αναστατώσει στο παρελθόν τις χρηματοπιστωτικές αγορές και έχουν απειλήσει ένα βασικό θεμέλιο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος - το ότι οι κεντρικές τράπεζες είναι ανεξάρτητες και απαλλαγμένες από πολιτικές παρεμβάσεις.

