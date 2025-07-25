Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Πέμπτη ότι η χώρα του θα προχωρήσει στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η απόφαση αυτή θα συμβάλει στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Ο Μακρόν έκανε την ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), δίνοντας στη δημοσιότητα την επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς. Στην επιστολή, επιβεβαιώνει την πρόθεση της Γαλλίας να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, καθιστώντας την πρώτη μεγάλη δυτική δύναμη που προχωρά σε μια τέτοια ενέργεια.

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και χαιρέτησαν την αναγγελία Μακρόν για αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

Σάντσεθ: Μαζί να προστατεύσουμε αυτό που ο Νετανιάχου προσπαθεί να καταστρέψει

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ χαιρέτισε χθες Πέμπτη την απόφαση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν να ενωθεί με τη δική του και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, τονίζοντας πως το διάβημα αυτό θα βοηθήσει να «προστατευτεί» η λύση των δυο κρατών στην ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση.

«Μαζί, πρέπει να προστατεύσουμε αυτό που ο (σ.σ. πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου προσπαθεί να καταστρέψει. Η λύση των δυο κρατών είναι η μόνη λύση», σχολίασε μέσω X ο πρωθυπουργός των Σοσιαλιστών, σφοδρός επικριτής του τρόπου με τον οποίο διεξάγει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας η ισραηλινή κυβέρνηση.

Celebro que Francia se sume a España y otros países europeos en su reconocimiento del Estado de Palestina.



Entre todos debemos proteger lo que Netanyahu está tratando de destruir. La solución de los dos Estados es la única solución. https://t.co/fxlrSR1IPN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 24, 2025

Ικανοποίηση του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει την ικανοποίησή για την ανακοίνωση του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, σχετικά με την πρόθεση της χώρας του να αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης.

Συγκεκριμένα, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας εξήρε την «ιστορική» απόφαση του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης, παροτρύνοντας περισσότερες χώρες να λάβουν «παρόμοια θετικά μέτρα».

«Το βασίλειο επιδοκιμάζει την ιστορική απόφαση αυτή, η οποία επαναβεβαιώνει τη συναίνεση της διεθνούς κοινότητας για το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση και την εγκαθίδρυση ανεξάρτητου κράτους στα σύνορα του 1967», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών στο Ριάντ σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

#Statement | The Foreign Ministry expresses the Kingdom of Saudi Arabia’s welcoming of the announcement made by President Emmanuel Macron of the French Republic regarding his country’s intention to recognize the State of Palestine. pic.twitter.com/jJ7ytIQVIK — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) July 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.