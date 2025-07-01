Νέα επίθεση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Τζερόμ Πάουελ, δηλώνοντας πως «οποιοσδήποτε θα ήταν καλύτερος από αυτόν», λίγες ώρες αφότου ο Πάουελ είχε αφήσει αιχμές για την εμπορική πολιτική Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Fed θα μπορούσε να ακολουθήσει πιο χαλαρή νομισματική πολιτική αν δεν υπήρχαν οι δασμοί.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια του forum της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που διοργανώνεται στη Σίντρα της Πορτογαλίας, αν η Fed θα είχε προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση των επιτοκίων στην περίπτωση που ο Τραμπ δεν είχε ανακοινώσει το αμφιλεγόμενο σχέδιό του για την επιβολή δασμών στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ο Πάουελ απάντησε: «Νομίζω ότι αυτό είναι σωστό».

«Στην πραγματικότητα, αποφασίσαμε να κάνουμε παύση όταν είδαμε το μέγεθος των δασμών και ότι ουσιαστικά όλες οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν σημαντικά συνεπεία των δασμών», πρόσθεσε ο Πάουελ.

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ προέβη στην εν λόγω παραδοχή παρά την αυξανόμενη πίεση από τον Λευκό Οίκο.

Η Fed διατήρησε τον προηγούμενο μήνα και πάλι σταθερό το βασικό επιτόκιο δανεισμού, στο εύρος του 4,25%-4,50% όπου βρίσκεται από τον Δεκέμβριο.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Fed υπέδειξε επίσης ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν δύο μειώσεις μέχρι το τέλος του 2025. Ωστόσο, ο Πάουελ δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ότι η Fed βρίσκεται «σε καλή θέση» να διατηρήσει τη στάση αναμονής.

Όταν δε ρωτήθηκε αν θα ήταν πολύ νωρίς τον Ιούλιο για μια μείωση των επιτοκίων, ο Πάουελ τόνισε ότι «δεν μπορεί πραγματικά να πει με σιγουριά» και ότι «θα εξαρτηθεί από τα δεδομένα».

Η στάση αναμονής που κρατά η Fed έχει προκαλέσει την οργή του Τραμπ και της κυβέρνησής του, οι οποίοι έχουν επιπλήξει δημόσια τον Πάουελ για την απροθυμία μείωσης των επιτοκίων. Ο Τραμπ μάλιτα την περασμένη εβδομάδα αποκάλεσε τον Πάουελ «απαίσιο» και είπε ότι είναι ένα «πολύ μέτριο διανοητικά άτομο».



Πηγή: skai.gr

