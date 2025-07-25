Χαμάς: «Θετικό βήμα» η αναγγελία αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία

Η Χαμάς εξήρε σήμερα την αναγγελία του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν περί της προσεχούς αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία, βλέποντας «θετικό βήμα» στην εξέλιξη και παροτρύνοντας άλλες κυβερνήσεις να μιμηθούν το παράδειγμα του Παρισιού.

«Θεωρούμε πως πρόκειται για θετικό βήμα στη σωστή κατεύθυνση ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον καταπιεσμένο παλαιστινιακό λαό μας και να υποστηριχτεί το νόμιμο δικαίωμά του για αυτοδιάθεση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, καλώντας «όλες τις χώρες του κόσμου –πάνω απ’ όλα τα ευρωπαϊκά έθνη κι αυτά που δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης– να μιμηθούν το παράδειγμα της Γαλλίας».

