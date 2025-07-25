Νετανιάχου: «Επιβράβευση της τρομοκρατίας η απόφαση Μακρόν για αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την απόφαση του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης τον προσεχή Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όπως υπογραμμίζει μια τέτοια κίνηση ισοδυναμεί με επιβράβευση της τρομοκρατίας.

«Καταδικάζουμε σθεναρά την απόφαση του προέδρου Μακρόν να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος, δίπλα στο Τελ Αβίβ, στον απόηχο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου (2023). Μια τέτοια κίνηση επιβραβεύει την τρομοκρατία και ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας ακόμη ενός εντολοδόχου του Ιράν, όπως ακριβώς έγινε η Γάζα», αναφέρει ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, ένα παλαιστινιακό κράτος θα αποτελούσε ορμητήριο για (σ.σ. επιθέσεις με στόχο) τον αφανισμό του Ισραήλ – όχι για να ζήσει ειρηνικά δίπλα του. Ας είμαστε ξεκάθαροι: οι Παλαιστίνιοι δεν επιδιώκουν ένα κράτος δίπλα στο Ισραήλ, επιδιώκουν ένα κράτος αντί του Ισραήλ».

