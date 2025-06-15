Η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. για την Τρίτη, με θέμα τις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ισραήλ κατά του Ιράν και τα αντίποινα της Τεχεράνης, σύμφωνα με ανακοίνωση εκπροσώπου της Ε.Ε. την Κυριακή.

«Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας συγκάλεσε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. μέσω τηλεδιάσκεψης για την Τρίτη», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η συνάντηση θα δώσει την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων, συντονισμό της διπλωματικής προσέγγισης προς το Τελ Αβίβ και την Τεχεράνη, καθώς και για τη χάραξη πιθανών επόμενων βημάτων.

Πηγή: skai.gr

