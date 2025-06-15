Γερμανία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο επανέναρξης διαπραγματεύσεων Ισραήλ-Ιράν

«Συγκρατημένα αισιόδοξος» σχετικά τόσο με την προοπτική επανέναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν όσο και με την πιθανότητα κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ.

«Σίγουρα υπάρχει πιθανότητα να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Είμαι προσηλωμένος σε αυτό και είμαι αισιόδοξος», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ από το Ομάν, ενώ τόνισε ότι, δεδομένου του αραβικού σχεδίου ανασυγκρότησης, το ίδιο ισχύει και για μια πιθανή κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας. «Έχω επιτύχει μια κοινή αντίληψη, ότι ο στόχος πρέπει να είναι μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων και ότι μια στρατιωτική σύγκρουση μπορεί να οδηγήσει μόνο σε περαιτέρω κλιμάκωση», τόνισε ο υπουργός και διευκρίνισε ότι δεν είναι αφελής, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. «Υπάρχει μια αρχική προοπτική ότι και τα δύο μέρη αντιλαμβάνονται ότι πρέπει τώρα να δείξουν προθυμία για διαπραγμάτευση. Αυτό θα ήταν μια ελάχιστη επιτυχία», πρόσθεσε.

Ο κ. Βάντεφουλ κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να δεσμευτεί στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και να αποστασιοποιηθεί σαφώς από τα πυρηνικά όπλα και από ένα πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων που θα μπορούσαν να απειλήσουν το Ισραήλ και την Ευρώπη. «Εάν συμβεί τώρα αυτό από την πλευρά του Ιράν, τότε υπάρχει μια ρεαλιστική ευκαιρία και θα πρέπει να την αξιοποιήσουμε μαζί», συνέχισε και ζήτησε από το Ιράν να επιτεθεί μόνο εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ισραήλ. «Οτιδήποτε άλλο θα αποτελούσε από μόνο του κλιμάκωση», προειδοποίησε.

Πηγή: skai.gr

