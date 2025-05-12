Εξαρθρώθηκε αλβανικό εγκληματικό δίκτυο, με έδρα το Βέλγιο, που φέρεται να διέπραξε επτά κλοπές φορτίων στη Γαλλία – συνολικής αξίας άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ –, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική χωροφυλακή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, την 6η Μαΐου συνελήφθησαν στις Βρυξέλλες έξι ύποπτοι «κατά την επιστροφή τους από τη Γερμανία», στο πλαίσιο επιχείρησης που διεξήχθη σε συνεργασία με τις βελγικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται πως τη νύχτα της 16ης προς 17η Απριλίου 2024 παραβίασαν εμπορευματοκιβώτιο που μετέφερε νταλίκα, η οποία ήταν ακινητοποιημένη σε χώρο στάθμευσης βαρέων οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο της βόρειας Γαλλίας, και μετέφεραν το περιεχόμενό του – κιβώτια με ουίσκι – σε άλλο φορτηγό.

Υποχρεώθηκαν να τραπούν σε φυγή λόγω παρέμβασης ανδρών της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων που ειδοποιήθηκαν από έναν οδηγό φορτηγού.

Έχουν συνδεθεί επίσης με άλλα τρία περιστατικά που σημειώθηκαν στον ίδιο χώρο στάθμευσης τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2024.

Τον Δεκέμβριο συγκροτήθηκε κοινή ομάδα έρευνας, λόγω της μεθοδολογίας που ακολουθούσαν οι δράστες και περιελάμβανε καταδρομικού τύπου επιχειρήσεις στη Γαλλία και την επιστροφή τους στο Βέλγιο.

Οι ερευνητές είχαν επισημάνει πως οι δράστες ήταν «έμπειροι» και «προσεκτικοί»: χρησιμοποιούσαν καρτοκινητά και ασυρμάτους, ενώ μετακινούνταν με οχήματα που είχαν πλαστές πινακίδες και ταξίδευαν σε κονβόι στους αυτοκινητοδρόμους της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Βελγίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

